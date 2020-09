Fusion bald Tatsache? – Berner BDP und CVP laden zum gemeinsamen Parteianlass Derzeit laufen Fusionsgespräche zwischen der BDP und der CVP. Nun organisieren die beiden schon mal Parteien einen gemeinsamen Parteianlass.

Wie auf nationaler Ebene – hier die beiden Parteipräsidenten Landolt und Pfister, zusammen mit Nationalrätin Ida Glanzmann – nähern sich auch im Kanton Bern CVP und BDP zusehends an. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Die BDP und die CVP haben noch nicht fusioniert, doch im Kanton Bern laden sie schon mal zu einem gemeinsamen Parteianlass. Er geht am kommenden Montagabend im Berner Einkaufszentrum Westside über die Bühne und dreht sich um das Thema Sicherheit.

Wie die beiden Kantonalsektionen am Dienstag in unmittelbar nacheinander versandten Mitteilungen mitteilten, wird CVP-Bundesrätin Viola Amherd an der Veranstaltung auftreten.

In einer offenen Diskussion spricht sie mit dem Berner CVP-Gemeinderat und Sicherheitsdirektor Reto Nause und mit dem Burgdorfer BDP-Grossrat Francesco Rappa. Dieser ist Mitglied der Sicherheitskommission des bernischen Grossen Rats.

Auf Anfrage sagte CVP-Präsidentin Beatrice Wertli, der Anlass finde vor dem Hintergrund von Gemeindewahlen in der Region Bern, der Kampfjet-Abstimmung auf nationaler Ebene und der zur Diskussion stehenden Neugründung einer Mitte-Partei aus BDP und CVP statt.

Langfristiges Ziel der CVP und BDP des Kantons Bern sei, 2022 zu den Grossratswahlen gemeinsam anzutreten. Bis zu diesem Zeitpunkt beabsichtigten die Parteien, wo sinnvoll gemeinsam aufzutreten. Für den Anlass im Westside-Kinosaal ist coronabedingt eine Anmeldung erforderlich.

Im Mai hatten die Spitzen von BDP und CVP bekanntgegeben, dass sie offizielle Gespräche aufgenommen haben zur möglichen Formierung einer neuen, gemeinsamen Mitte-Partei. Ein Entscheid über eine Fusion soll bis spätestens Ende Jahr fallen.

SDA/flo