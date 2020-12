Region Gantrisch stark betroffen – Berner Bauernverband fordert besseren Schutz vor Wolf Der Kanton Bern soll weitere Massnahmen zum Schutz der Nutztiere vor dem Wolf ergreifen. Das fordert der Berner Bauernverband.

Vor allem in der Region Naturpark Gantrisch gebe es immer wieder Risse und Schäden an Schafen und Lämmern, schreibt der Berner Bauernverband in einem Communiqué vom Donnerstag. Darin wird die Forderung nach besserem Schutz von Nutztieren vor dem Wolf laut. Die vom Jagdinspektorat verordneten Massnahmen zum Vergrämen der Grossraubtiere hätten offenkundig nicht die gewünschte Wirkung erzielt.

Nach den Festtagen solle das Wolfskonzept im Kanton Bern überarbeitet werden, fordert der Bauernverband. Gegen Grossraubtiere, die ein unnatürliches Verhalten zeigten, solle künftig «schneller und effizienter» vorgegangen werden.

Sofortige Vergrämungsmassnahmen gefordert

So fordert es auch Grossrat Ernst Wandfluh (SVP/Kandergrund) in einer kürzlich eingereichten Motion. Tauche ein «Problemtier» auf, müsse das Jagdinspektorat sofort Vergrämungsmassnahmen treffen können oder die Möglichkeit haben, innert maximal zwei Tagen «die Entfernung von verhaltensauffälligen Grossraubtieren zu verfügen».

Aus Sicht des Berner Bauernverbands sind aber auch die Tierhalter gefordert. Umzäunungen müssten überprüft und bei Bedarf in Stand gestellt werden, inklusive Viehhüter und Erdung.

