Lockangebote von Berner Banken – Wo die Sparzinsen am höchsten sind Wer mit seinem Ersparten die Bank wechselt, kann in vielen Fällen höhere Zinsen herausholen. Eine Übersicht zur Situation im Kanton Bern.

Bei den Sparzinsen geht es nun doch aufwärts. Mehrere Banken haben ihre Sätze in den letzten Tagen erhöht und locken mit 1,5 Prozent und mehr.

Allerdings ist es fast schon wie beim Tarifdschungel der Telecomanbieter: Für die besten Konditionen muss man die Bank wechseln, und es gibt eine Fülle an klein gedruckten Einschränkungen wie auf ein Jahr befristete Sonderzinsen, eingeschränkte Rückzugsbedingungen und viel tiefere Zinsen für grössere Beträge.

Diese Zeitung hat zusammen mit dem Vergleichsdienst Moneyland die Angebote der grössten Banken in Bern sowie einiger Regionalbanken durchgesehen. Für das Standard-Sparkonto ist demnach der Zins derzeit mit je 0,85 Prozent am höchsten bei der Thuner AEK Bank und bei der neu auch in der Stadt Bern ansässigen CA Next Bank, dem Schweizer Ableger der französischen Gruppe Crédit Agricole.

Weitere Banken liegen knapp darunter, so Postfinance mit 0,8 Prozent. Die Bernerland Bank propagiert ihr «Sparkonto 1» mit sogar 1,25 Prozent Zins, wobei pro Jahr nur 10’000 Franken frei beziehbar sind.

Sogenannte Neobanken wie die Online-Finanzinstitute Neon, Yuh oder Zak bieten mit 0,9 respektive 1,0 Prozent noch etwas mehr, allerdings in dieser Höhe nur bis Guthaben von 25’000 Franken.

Mehrere Banken vergüten auch Teilhabern mehr für ihre Spargelder als anderen Kunden: So entrichtet etwa die Interlakner EKI für Genossenschafter bis zu 1,5 Prozent. Raiffeisen für Mitglieder und die Berner Kantonalbank auf dem Aktionärssparkonto schreiben je 1,0 Prozent pro Jahr gut.

Neugelder bevorzugt

Weitere Banken locken besonders Sparerinnen und Sparer von Konkurrenten zu einem Wechsel. Vorgeprescht ist Valiant im vergangenen Februar mit dem neuen Sparkonto Plus. Kundinnen und Kunden, die Neugeld auf ein solches Konto bringen, erhalten dafür 1,5 Prozent Zins. Die Dauer des Vorzugszinses wurde allerdings auf ein Jahr beschränkt.

Mehrere Institute sind mit ähnlichen Lockangeboten gefolgt, so die Migros-Bank, die Baloise Bank, die Bank Cler, die UBS und inzwischen auch die Credit Suisse, wie ein Sprecher der neuen UBS-Tochter einen Artikel der Zeitschrift «Bilanz» bestätigte. Allerdings, für Stammkunden gilt das Angebot jeweils nicht für bestehende Sparguthaben. Neue Kunden sollen angelockt respektive ehemalige Kundinnen zurückgewonnen werden.

Wechsel lohnt sich oft

Ein Wechsel zu einer Bank mit den höchsten Zinsen zahlt sich vielfach aus, auch wenn die Sonderkonditionen befristet sind: «Sparzinsen können sich zwar jeden Monat ändern. In der Regel ist es aber so, dass die Banken mit den höheren Zinssätzen im Vergleich zu den anderen häufig an der Spitze bleiben», sagt Benjamin Manz, Geschäftsführer von Moneyland.

Speziell gute Bedingungen gibt es auch für Jugendliche. Wer sein Geld länger auf der Bank lassen will, kann mit mehrjährigen Kassenobligationen oder einem Anlagesparkonto mehr Rendite erzielen. Auch auf den steuerlich begünstigten Vorsorgekonten 3a sind die Zinsen gestiegen.

Sparkonten sind zudem häufig kostenlos. «Damit können Sparerinnen und Sparer diversifizieren», sagt Manz. Aber man müsse sich über spezielle Bedingungen wie Aktionsangebote, Aktionärssparkonten oder lange Kündigungsfristen informieren, bevor ein Sparkonto eröffnet werde.

Kontoführungsgebühren sind erst teilweise wieder verschwunden. Zu den Ausnahmen zählt die Berner Kantonalbank, die weiterhin 4 Franken pro Jahr verlangt. Der Preisüberwacher kritisierte die Gebühren der Banken vor einem Jahr als unangemessen und forderte, dass sie gesenkt werden, auch für Kontoschliessungen und Wertpapierübertragungen. Auch hier scheint der Trend langsam in diese Richtung zu gehen.

Zinsen dürften weiter steigen

Die Banken haben wieder Spielraum, nachdem die Schweizerische Nationalbank den Leitzins innerhalb eines Jahres von –0,75 auf +1,75 Prozent erhöht hat. Sie können also Gelder bei der SNB anlegen und erhalten dafür eine ansehnliche Rendite. Statt dass Negativzinsen die Einlagen schmälern.

Zudem haben die Banken die Zinsen für neue Hypotheken rasch erhöht. Höhere Zinserträge aus Krediten, aber nur zögerlich erhöhte Zinszahlungen für Guthaben: Die meisten Banken steigerten so ihren Zinserfolg massiv, zum Beispiel die Kantonalbank oder die Migros-Bank im ersten Halbjahr 2023 um rund 30 Prozent.

Ende September steht möglicherweise eine nochmalige Leitzinserhöhung an. Damit steigt auch der Druck, dass die Banken dies an die Sparerinnen und Sparer weitergeben. Aber eben, sie spielen mit der Trägheit ihrer Kundschaft, die ihre Bank fast noch weniger gerne wechselt als den Hausarzt.

