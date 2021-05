Saisoneröffnung am Wochenende – Berner Badis haben neu eine «Universal-Garderobe» Eine kleine Investition, die aber ein Zeichen setzt: Die Stadt hat in ihren Freibädern Garderoben eingerichtet für alle, die sich nicht als Frau oder Mann sehen – und für alle anderen. Michael Feller

Ganz schön unscheinbar: Die Universal-Garderobe und das Universal-WC im Marzili. Foto: Raphael Moser

Für Beat Wüthrich ist es keine grosse Sache. Er ist seit 2012 Marzili-Chef und zeigt uns die kleine Neuerung zur Eröffnung der neuen Badi-Saison: die «Universal-Garderobe» und die neue «Universal-Toilette» gleich daneben. So sind sie beschriftet. «Sie sind einfach für alle», sagt Wüthrich.

So simpel ist das. Dahinter steckt aber ein Bedürfnis, das nicht offensichtlich ist für alle. Das Sportamt wurde in der Vergangenheit von Badegästen angefragt, ob es möglich sei, genderneutrale Garderoben anzubieten. Also für jene, die sich weder in der Frauengarderobe noch in jener für Männer am richtigen Ort fühlen.