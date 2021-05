Pro Person 10 Quadratmeter Platz – Berner Badis ab Samstag offen – Maskenpflicht in der Garderobe Abstandsregeln, Maskentragpflicht – und erstmals geschlechterneutrale «Universal-Garderoben»: So starten die Berner Badis in die neue Saison.

Bereit für die neue Saison: Das Marzili. Foto: zvg/Sportamt Stadt Bern

Die Berner Freibäder eröffnen am kommenden Samstag ihre Saison. Wegen Corona gibt es auch dieses Jahr Personenzahl-Beschränkungen, strikte Abstandsregeln – und eine Maskentragpflicht, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann.

Das sei zum Beispiel in den Garderoben der Fall oder beim Warten vor den sanitären Anlagen, schreibt die Stadt Bern in einem Communiqué vom Dienstag. Das Sportamt appelliert an die Eigenverantwortung der Badegäste und empfiehlt, sich wenn möglich zu Hause umzuziehen.

Die Personenzahl pro Bad ist beschränkt, so dass die Vorgabe des Bundes eingehalten werden kann: Pro Person 10 Quadratmeter Platz. Im Internet wird die Auslastung der Anlagen angegeben, so dass niemand unverhofft vor einem geschlossenen Bad stehen sollte.

In den Freibädern Wyler, Marzili und Lorraine gibt es diesen Sommer erstmals eine «Universal-Garderobe», die für alle Besuchenden unabhängig von ihrem Geschlecht zugänglich ist. Die geschlechtergetrennten Garderoben bleiben bestehen.

Die Stadt Bern betreibt insgesamt fünf Freibäder. Offen haben ab Samstag Ka-We-De, Lorraine, Marzili und Wyler. Das Freibad Weyermannshaus bleibt aufgrund der Beckensanierung in diesem Sommer geschlossen.

