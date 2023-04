Adval Tech unter Kostendruck – Berner Autozulieferer schlittert ins Minus Erstmals seit 2013 fährt Adval Tech einen Verlust ein. Die Firma reagiert auf den Wandel der Autoindustrie. Und produziert auch Kaffeekapseln. Julian Witschi

Einige Arbeitskräfte hätten wegen des Verbrennerverbots in der EU den Glauben an die Autoindustrie verloren, sagt Adval-Tech-Chef René Rothen. Foto: Adrian Moser

80 Prozent der Einnahmen erzielt Adval Tech bislang mit dem Verkauf von Metall- und Kunststoffteilen an die Autoindustrie. Grosse Kunden sind Porsche, BMW und Audi, aber auch Zulieferer wie Bosch oder Continental. Die Produktionsunterbrüche in der Branche wegen Lieferkettenproblemen – insbesondere bei Mikrochips – bremsten 2022 auch das Unternehmen mit Sitz in Niederwangen.