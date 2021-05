Nächtliche Sperrungen – Berner Autobahntunnel werden gereinigt Mitte Mai stehen in drei Tunneln auf der A1 beziehungsweise A6 Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten an.

Der Neufeldtunnel in Bern wird in der Nacht vom 18./19. Mai wegen Reinigungsarbeiten gesperrt. (Archivbild) Foto: Peter Schneider (Keystone)

Der Neufeld- und der Brünnentunnel der Autobahn A1 sowie der Sonnenhoftunnel der A6 werden in der kommenden Woche gereinigt.

Während im Sonnenhoftunnel im Zuge der Putzaktion nur einzelne Fahrspuren gesperrt werden müssen, wird der Verkehr bei den anderen Tunnel teilweise umgeleitet, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) am Freitag in einem Communiqué mitteilte.

Die Reinigung dient vor allem der Sicherheit. Gleichzeitig finden verschiedene Kontroll- und Unterhaltsarbeiten statt. Im Raum Bern kommt es bei diesen Arbeiten zu diversen Nachteinsätzen.

So wird der Sonnenhoftunnel der A6 in der Nacht vom 17./18. Mai gereinigt. Im Neufeldtunnel muss die Tunnelröhre gesperrt und der Verkehr lokal umgeleitet werden. Die Sperrung ist in der Nacht vom 18./19. Mai von 20 bis 6 Uhr geplant.

Im Brünnentunnel findet die Reinigung in der Nacht vom 19./20. Mai in Fahrtrichtung Lausanne und in der Nacht vom 20./21 Mai in Fahrtrichtung Bern jeweils von 20 bis 5 Uhr statt. Der Verkehr in der betreffenden Richtung wird lokal via neue Murtenstrasse umgeleitet.

