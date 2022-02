Aussergewöhnliche Stabilität – Berner Arbeitslosenzahlen besser als erwartet Besonders gute Entwicklung im Baugewerbe und im Gesundheitswesen: Die Arbeitslosenquote im Kanton Bern blieb im Januar konstant bei 2,1 Prozent.

Beratungsgespräch im Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) in Bern.

Im Kanton Bern hat sich die Lage des Arbeitsmarkts im Januar überraschend gut entwickelt. Zu dieser Einschätzung kommt die bernische Wirtschaftsdirektion.

Die Arbeitslosenquote blieb bei 2,1 Prozent. Insgesamt waren 11'851 Personen arbeitslos gemeldet. Das sind vier mehr als im Vormonat, wie die Wirtschaftsdirektion am Montag mitteilte.

Die stabile Lage auf dem Arbeitsmarkt ist ihren Angaben zufolge aussergewöhnlich. Im Januar gibt es normalerweise einen saisonalen Anstieg der Arbeitslosigkeit.

In diesem Januar war die Entwicklung insbesondere im Baugewerbe sowie im Gesundheits- und Sozialwesen ausserordentlich gut. Beide Branchen wiesen – entgegen dem langjährigen Durchschnitt – einen Rückgang der Arbeitslosigkeit auf.

Im Vergleich zum Vormonat nahm die Arbeitslosigkeit in fünf von zehn Verwaltungskreisen ab. Die Spannweite der Arbeitslosenquote geht von 0,7 in Frutigen-Niedersimmental bis 4,1 Prozent in Biel/Bienne.

Im Januar 2022 trafen 492 Voranmeldungen zur Kurzarbeit an. Sie betrafen 4316 Beschäftigte. Im Dezember 2021 waren es knapp 1000 Voranmeldungen für fast 10'000 Beschäftigte gewesen.

