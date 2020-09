Besonders Jugendliche betroffen – Berner Arbeitslosenquote steigt leicht Im Corona-Sommer stieg die Arbeitslosigkeit stärker als in den Vorjahren. In den Tourismusregionen geht es aber bereits wieder bergauf.

Seit Anfang Juli ist die Arbeitslosenquote nur leicht gestiegen. Davon betroffen sind vor allem junge Erwachsene. Foto: Keystone/Peter Klaunzer

Im Kanton Bern hat die Zahl der Arbeitslosen im August um 164 Personen auf 14'656 zugenommen. Damit stieg die Arbeitslosenquote innert Monatsfrist von 2,5 auf 2,6 Prozent. Die Zunahme ist auf Ausbildungsabgängerinnen und -abgänger ohne Anschlusslösung zurückzuführen.

Wie jedes Jahr führe das Ausbildungsende zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 15 bis 24 Jahren, teilte die Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion am Mittwoch mit.

Diese Zunahme war im Corona-Sommer höher als in den Vorjahren. Insgesamt waren im August 2286 Jugendliche und junge Erwachsene arbeitslos, 305 Personen mehr als im Vormonat. Im Vorjahr lag diese Zunahme bei +217.

Bei den über 25-Jährigen hingegen nahm die Zahl der Arbeitslosen gegenüber dem Vormonat ab. Bereinigt um die saisonalen Einflüsse sank die Arbeitslosenquote von 2,8 auf 2,7 Prozent.

Weniger Arbeitslose in Tourismusregionen

Zurück ging die Arbeitslosigkeit insbesondere in den touristisch geprägten Verwaltungskreisen des Berner Oberlands – so in Interlaken-Oberhasli (-0,3) und Obersimmental-Saanen (-0,2). Stabil blieb die Quote in den Kreisen Frutigen-Niedersimmental, Emmental und Bern-Mittelland.

Eine leichte Zunahme (+0,2) verzeichnen Biel und der Berner Jura. Biel verzeichnet mit 4,6 Prozent die kantonsweit höchste Arbeitslosenquote.

SDA/ber