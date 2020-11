Für rund 26 Millionen Franken – Berner Amthaus wird saniert Die anstehenden Sanierungsarbeiten können nicht weiter hinausgeschoben werden: 2022/23 wird das historische Gebäude an der Hodlerstrasse instand gesetzt.

Das Berner Amthaus soll für 26 Mio. Franken saniert werden. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Das Amthaus in Bern soll für rund 26 Mio. Franken energiesaniert und instand gesetzt werden. Der Regierungsrat legt dem Grossen Rat einen entsprechenden Kredit vor.

Die Arbeiten an dem historischen Bau an der Hodlerstrasse umfassen die Sanierung der Gebäudehülle und die energetische Sanierung des Anbaus. Zudem werden die Erdbebensicherheit und der Brandschutz verbessert sowie die Haustechnik saniert, wie die bernische Bau- und Verkehrsdirektion am Donnerstag mitteilte.

Im Berner Amthaus sind Einrichtungen der Justiz untergebracht. Letztmals wurde der Gebäudekomplex im Jahr 1981 umfassend saniert. Laut Baudirektion können die anstehenden Instandsetzungsarbeiten nicht weiter hinausgeschoben werden. Sie sollen 2022/23 erfolgen.

chh/sda