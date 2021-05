Thuner Reaktionen – Berneggers Stolz, Karlens Dilemma Sion oder Vaduz – die Thuner äussern sich auch zum Gegner in der Barrage. Stephan Dietrich

Carlos Bernegger ist stolz auf seine Mannschaft. Foto: Daniela Frutiger/Freshfocus

Beim FC Thun war man mit dem Fussballabend zufrieden. Glücklich sei er, sagte Carlos Bernegger. Der Thun-Trainer sprach die schwierigen Umstände an, unter denen seine Equipe in Wil antreten musste. Gleich mehrere Leistungsträger fehlten im so wichtigen Spiel, auf dem Feld standen mit Dos Santos ein 18-jähriger und mit Roth und Wetz zwei 20-jährige Spieler. «Akteure, die noch nie eine vergleichbare Situation zu meistern hatten», erklärte Bernegger. Sichtlich stolz befand er, dass der FC Thun eine starke Saison abgeliefert habe. «Nur einen Punkt hinter GC zu sein, ist grossartig.» Und die ebenfalls starken Teams von Aarau, Lausanne-Ouchy und Schaffhausen habe man sogar hinter sich gelassen.