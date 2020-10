Schneider-Nachfolger ist da – Bernegger ist der neue Trainer in Thun Es standen einige bekannte Trainer wie Martin Schmidt, Mauro Lustrinelli, Thomas Häberli oder Uli Forte zur Auswahl. Entschieden hat sich der FC Thun für Carlos Bernegger. Peter Berger UPDATE FOLGT

Arbeitsbeginn: Carlos Bernegger zieht die Jacke aus und macht sich in Thun ans Werk. Daniel Teuscher

Sechs Tage nach dem freiwilligen Rücktritt von Marc Schneider hat der FC Thun einen Nachfolger präsentiert. Am Sonntag um 15.25 Uhr betrat Carlos Bernegger den Kunstrasen der Stockhorn Arena und leitete das erste Training. Zuletzt hatte der frühere Coach von GC und Luzern während zwei Jahren bis im August in Basel als Assistent von Marcel Koller gearbeitet.

Der 51-jährige Argentinier, der seit mehr als 20 Jahren in der Schweiz lebt, unterschrieb in Thun einen Vertrag bis bis Sommer 2022. Den ersten Ernstkampf mit den Oberländern wird er am Freitag in Chiasso bestreiten. Im Tessin tritt der Absteiger zum vierten Saisonspiel in der Challenge League an. Nach einem Unentschieden und zwei Niederlagen hoffen die Thuner dabei auf den ersten Sieg.

Bernegger hat vor dem Training zur Mannschaft gesprochen. Auf dem Platz nahm er zuerst die Rolle des Beobachters ein, aber schon bald stoppte er die Übungseinheiten und erteilte Anweisungen. Je länger das Training dauert, desto öfter und schreitet der Coach ein. Lautstark kritisiert und lobt er. Der Südamerikaner gilt nicht umsonst als temperamentvoll. «Carlos ist ein hungriger Trainer mit viel Feuer und einem grossen Herzen», beschreibt Andres Gerber den Nachfolger von Marc Schneider. «Er ist ein charismatischer Mensch, eine Respektsperson», meint der Sportchef weiter, der früher bei den Grasshoppers noch unter Bernegger gespielt hat. «Ich hoffe sehr, dass er uns in der momentanen Situation helfen kann.»