Vor dem Barrage-Rückspiel – Bernegger findet Vergleich mit Xamax banal und naiv Der FC Thun startet am Sonntag mit einem 1:4-Rückstand gegen Sion. Noch sind die Oberländer nicht gewillt, das Rückspiel bloss als Erfahrung abzubuchen. Peter Berger

«Seid mutig», fordert Carlos Bernegger seine Spieler auch für das Rückspiel auf. Foto: Anthony Anex/Keystone

0:4 hatte Xamax vor zwei Jahren gegen Aarau das Barrage-Hinspiel verloren, 4:0 gewannen die Neuenburger das Rückspiel und setzten sich schliesslich im Penaltyschiessen durch. Wenn Xamax das gelungen sei, könne man das auch, so die Meinung vieler Thuner Akteure. Trainer Carlos Bernegger will davon nichts wissen. «Dieser Vergleich ist zu banal und naiv. Besser ist, wenn wir unsere Fehler analysieren und diese am Sonntag nicht mehr machen», betont der 52-Jährige.

Die Vorzeichen sind indes nicht günstig. Weil die gesetzten Aussenverteidiger Chris Kablan und Nias Hefti fehlten, hat Bernegger am Donnerstag zum ersten Mal in dieser Saison auf eine Dreierabwehr mit den Innenverteidigern Nicola Sutter, Nikki Havenaar und Miguel Rodrigues gesetzt. «Der Systemwechsel hat funktioniert», betont der Trainer. Unterstützung erhält er von Sutter: «Das geänderte System wurde uns nicht zum Verhängnis.» Für den Captain war die neue taktische Formation nicht bloss wegen Personalmangels naheliegend. «Wir bekundeten diese Saison öfters Probleme, wenn der Gegner mit zwei Stürmern agierte. Deshalb dachten wir, dass dies eine gute Lösung sei, zumal sie im Training auch funktionierte.»