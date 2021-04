Kenan Fatkic verletzt – Bernegger fehlt das defensive Gewissen Ersatzgeschwächt und dennoch zum Sieg verpflichtet: Die Aufgabe für den FC Thun am Montag gegen Winterthur ist schwierig. Peter Berger , Marco Spycher

Beim Zusammenstoss mit Xamax’ Bruno Morgado verletzte sich Kenan Fatkic (l.) am Knie. Foto: Urs Lindt / Freshfocus

Das 0:0 am vergangenen Freitag gegen Xamax bedeutete für den FC Thun einen Rückschlag. Leader GC distanzierte den Verfolger aus dem Oberland um sechs Zähler, und von hinten rückte Aarau bis auf drei Punkte heran. «Mir bereitet mehr Sorgen, wie ich die Ausfälle kompensieren soll», hielt Carlos Bernegger im Anschluss fest. Der Trainer sprach damit vor allem die Verletzung von Kenan Fatkic an.

Der Slowene hatte sich bei einem Zusammenprall mit dem Neuenburger Bruno Morgado am Knie verletzt und konnte nicht mehr mittun. Heute wird die genaue Diagnose erwartet – Fatkic dürfte länger ausfallen. Bernegger spricht dabei von einem «schwerwiegenden Verlust für die Mannschaft». Und weil mit Nicolas Hasler bereits der zweite zentrale Mittelfeldspieler vor der Abwehr ausfällt, fehlt dem Coach das defensive Gewissen auf dem Platz. Sowohl Fatkic wie auch Hasler haben diese Rolle ausgefüllt. Nun bleibt Fabian Rüdlin als einer der «Doppelsechser» übrig. Vielleicht rutscht Grégory Karlen eine Reihe nach hinten. Auf dieser Position könnte auch Magnus Breitenmoser spielen, doch der 22-Jährige wurde zuletzt kaum mehr berücksichtigt.



Die Ausfälle kommen für die Oberländer zur Unzeit. Bereits hat Bernegger zahlreiche junge Spieler eingebaut. Dennoch hat der Argentinien-Schweizer den Anspruch, mit dem Team «weiterhin kompetitiv zu bleiben», wie er sagt. Einen Monat dauert die Meisterschaft noch, sieben Partien sind ausstehend. Gegen Winterthur, die Zürcher treten erneut wegen der unbespielbaren Schützenwiese in Wil an, müssen die Thuner trotz der Personalsorgen gewinnen, soll denn am Freitag die Partie gegen die Grasshoppers unter der Bezeichnung Spitzenspiel über die Bühne gehen. Davon will Bernegger derzeit nichts wissen: «Vorerst erwartet uns ein enorm schwieriges Spiel gegen Winterthur.»

Fatkic blieb lange liegen und konnte anschliessend den Platz nur noch mit fremder Hilfe verlassen. Foto: Peter Schneider / Keystone

