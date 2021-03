Bern-Knigge (6) – Berndeutsche Schulsprache: «Ungenügend» Wir erklären Nicht-Bernerinnen und -Bernern, wie sie Fettnäpfchen vermeiden. Sechste Lektion: Lernen Sie berndeutsche Schulsprache. Schnell! Mirjam Comtesse

Liebe Zugezogene, spätestens, wenn Ihre Kinder in Bern in die Schule kommen, werden Sie mit einem völlig neuen Vokabular konfrontiert werden. Leider gibt es meines Wissens noch keinen Duden für berndeutsche Schulsprache. Deshalb eine kleine Übersicht über besonders verwirrende Begriffe:

In Bern hat man keinen «Thek», sondern einen «Schueusack». Der sieht zwar überhaupt nicht aus wie ein Sack, aber er heisst trotzdem so. Immerhin entspricht das «Turnseckli» in seiner Unförmigkeit genau dem, was man erwartet.

Ebenfalls gewöhnungsbedürftig ist, dass die Mädchen und Buben hier nicht etwa von einem anstehenden Test oder einer Prüfung sprechen, sondern von einer «Prob». Dass man ausgerechnet in Bern eine Abwandlung des urdeutschen Wortes «Probe» verwendet, geht mir nicht in den Kopf. Gut, ich gebe zu, früher an der Kanti Frauenfeld haben meine Kolleginnen und ich noch viel manierierter über bevorstehende Prüfungen geschnödet: Wir fanden eine «Klus» (von «Klausur») so ziemlich das Allerletzte.

Aber auch auf den Berner Pausenplätzen spielen sich seltsame Dinge ab. Die Kinder lieben es, zu «chosle», was ich als Ostschweizerin mit «Götschle» übersetzen würde, sie nehmen die Schinti («Schelfere») von der Banane, und später gehen sie womöglich am Kiosk im Quartier «ga gänggele», also in meinem Dialekt «go chrömle».

Und das sind nur die allergeläufigsten Ausdrücke, welche sich relativ leicht erraten lassen. Es gibt auch Wörter, die zumindest ich erst nach Jahren richtig interpretieren konnte. Ein Beispiel? Meine Kinder erzählten mir immer wieder von einem Spiel namens «Hetze». Okay, dachte ich, das ist wohl einfach das, was ich als «Fangis» bezeichnen würde und was man in Bern auch «Tschiggle» nennt. «Hetzen» trifft den Kern der Sache ja eigentlich genau, fand ich. Aber weit gefehlt!

Als ich einmal selbst den Kindern nachrannte und sie mir, fiel mir auf, dass sie jedes Mal, wenn sie mich erwischt hatten, laut ausriefen «Hets di!». Mir dämmerte, dass ich den Namen des Spiels bisher völlig falsch verstanden hatte. Er kommt gar nicht vom Verb «hetzen». Seither weiss ich: Ich kann noch viel lernen.