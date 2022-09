Mit Preis von 150’000 Franken – Bernburger zeichnen Organisationen im Bereich Natur und Umwelt aus Die Berner Wanderwege sind zusammen mit der Bildungswerkstatt Bergwald die Träger des diesjährigen Preises der Berner Burgergemeinde.

Ein Freiwilliger bringt ein Wanderwegsignal an. (Archivbild) Foto: Alessandro della Bella (Keystone)

Die Berner Wanderwege und die Bildungswerkstatt Bergwald erhalten den diesjährigen Preis der Burgergemeinde Bern. Er ist mit insgesamt 150'000 Franken dotiert.

Mit dem Preisgeld werden konkrete Projekte realisiert, wie die Burgergemeinde in einer Mitteilung vom Freitag schreibt. Die Berner Wanderwege wollen das Geld für die Weiterentwicklung des Fernwanderwegs Via Berna einsetzen. Er führt in einer Mehrtageswanderung durch den Kanton Bern vom Jura bis in die Alpen.

Der Verein Berner Wanderwege wurden in den 1930-er Jahren gegründet. Seither hat sich das Wandern im Kanton Bern quer über alle Generationen hinweg zur beliebtesten Freizeitaktivität entwickelt.

Der Verein zählt rund 14'500 Mitglieder. Über 150 Freiwillige kümmern sich um Anfallende Aufgaben wie etwa die Instandhaltung oder Markierung der Routen.

Projektwochen in Bergwäldern

Die Bildungswerkstatt Bergwald führt seit 1995 in Bergwäldern Projektwochen für Schulklassen und Lehrlingsgruppen durch. Das Angebot richtet sich an Jugendliche ab 14 Jahren.

Während der Waldprojektwochen werden anspruchsvolle Arbeiten angepackt und Bäume gefällt sowie Jungwald gepflegt oder Brücken errichtet. Die Jugendlichen leisten einen konkreten Beitrag und erkennen dabei Zusammenhänge in der Natur auf praktische Weise.

Mit dem Preisgeld entwickelt die Stiftung Bildungswerkstatt Bergwald ihr Angebot weiter und bietet unter anderem Begegnungswochen für Geflüchtete und Schweizer Jugendliche im Bergwald an.

Die Preisverleihung 2022 findet am 2. November in Bern statt.

