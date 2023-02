«Wichtiger Impuls» – Bernburger unterstützen Erneuerung des Kunstmuseums mit 2 Millionen Die Museumsstiftung für Kunst der Burgergemeinde Bern beteiligt sich einmalig am Bauprojekt – sofern dieses in seiner jetzigen Form umgesetzt wird.

Der sogenannte Stettler-Bau des Kunstmuseums Bern (links) wird saniert, der Atelier-5-Anbau (hinten) wird ersetzt. (Archivbild) Foto: Franziska Rothenbühler

Die Burgergemeinde Bern steht hinter der Erneuerung des Kunstmuseums. Ihre Museumsstiftung für Kunst unterstützt das Projekt mit einem einmaligen Beitrag von zwei Millionen Franken. Das geht aus einer Mitteilung vom Montag hervor.

Die Stiftung stelle das Geld «ausserordentlich früh» zur Verfügung, um so einen wichtigen Impuls zur Restfinanzierung zu setzen. Der Beitrag sei an die Bedingung geknüpft, dass das Projekt in der heute geplanten Form und Finanzierung umgesetzt werde.

Zurzeit läuft ein Projektwettbewerb. Er basiert auf dem Konzept «Zukunft Kunstmuseum Bern», wonach Bern ein modernes Kunstmuseum in einer attraktiven Umgebung erhalten soll. Dabei soll der Stettlerbau saniert und der Atelier-5-Anbau durch einen Neubau ersetzt werden. Die Hodlerstrasse soll gepflästert und mit Bäumen bepflanzt werden.

Für das Gesamtprojekt gilt ein Kostendach von 80 Millionen Franken. Laut Finanzierungsplan zahlt der Kanton Bern 40 Millionen Franken. Mäzen Hansjörg Wyss trägt mindestens 25 Millionen Franken bei. Von Privaten, Stiftungen und der Wirtschaft sollen Beiträge in der Höhe von 15 Millionen Franken kommen.

Die Vorgespräche mit privaten Sponsoren liefen gut, heisst es auf der Website von «Zukunft Kunstmuseum Bern». Die eigentlichen Verhandlungen mit möglichen Geldgebern könnten aber erst stattfinden, wenn das definitive Projekt vorliege.

Die Kostenschätzung von 80 Millionen Franken ist wegen der Teuerung mittlerweile überholt, wie es auf der Website weiter heisst. So dürften sich die Kosten für den Kanton erhöhen, aber auch der Anteil, den das Kunstmuseum aus privaten Mitteln aufbringen muss.

SDA/mb

