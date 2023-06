Neuer Leistungsvertrag – Bernburger sagen ja zu Millionen für das Historische Museum Die Burgergemeinde Bern hat am Mittwoch insgesamt 12,4 Millionen Franken für das Bernische Historische Museum bewilligt.

Die Burgergemeinde Bern unterstützt das Bernische Historische Museum weiterhin finanziell. (Archivbild) Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Die Stimmberechtigten der Burgergemeinde Bern haben an einer Urnenabstimmung am Mittwoch den neuen Leistungsvertrag mit dem Bernischen Historischen Museum (BHM) angenommen. Das Burgervolk genehmigte auch einen Subventionsbeitrag an das Zentrum Historische Bestände.

Insgesamt bewilligte das burgerliche Stimmvolk 12,4 Millionen Franken für das BHM, wie die Burgergemeinde Bern am Mittwoch mitteilte. Diese Summe beinhaltet sowohl den Leistungsvertrag für die Jahre 2024 bis 2027, wie auch einen Kredit für die Realisierung von Ausstellungsvorhaben von internationaler Bedeutung.

Für die selbe Zeitperiode habe die Burgergemeinde eine Finanzierungsvereinbarung von 6,9 Millionen Franken zu Gunsten des Zentrum Historische Bestände der Universitätsbibliothek Bern genehmigt. Laut Communiqué ist die Institution zuständig für die Aufbewahrung und Vermittlung von historischen Drucken und Karten, die sich im Besitz der Universitätsbibliothek befinden.

Gesprächsstoff – der Podcast von «Bund» und Berner Zeitung Im Podcast «Gesprächsstoff» sprechen wir über Geschichten, die unsere LeserInnen und HörerInnen bewegen. Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcasts , Google Podcasts oder in jeder gängigen Podcast-App.

SDA/mb

Fehler gefunden?Jetzt melden.