Euro Games für LGBTIQ-Menschen – Prominente Unterstützung für schwul-lesbisches Sportfest in Bern Im Juli 2023 kommen die Euro Games, ein Multisport-Event für LGBTIQ-Menschen, in die Bundesstadt. Bei der Bewerbung machte auch der Stadtpräsident mit. Edith Krähenbühl

Enthusiastisch trotz Pannen vor Ort: 2019 reiste eine Schweizer Delegation an die Euro Games in Rom. Die Teilnahme motivierte Greg Zwygart und Thomas Künzi (Dritter und Vierter von rechts) dazu, die Spiele nach Bern zu holen. Bild: zvg

Sichtbar sollen sie sein, gut organisiert und erlebnisreich. So stellt sich Thomas Künzi die Euro Games 2023 in Bern vor. Nachdem er letztes Jahr in Rom als Teilnehmer mit der Metro eine Stunde von einem Austragungsort zum anderen gefahren war, dort mangels Hinweisschildern den Weg nicht gefunden hatte und Sportveranstaltungen kurzfristig verschoben worden waren, sagte er sich: «Das können wir besser.»