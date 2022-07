Verpasste Chance? – Bern wirbt nicht mehr mit dem Aareschwimmen Noch 2018 hat Bern Welcome das Urban Swimming stark promotet, nun rangiert es hinter Gelati und Spaziergängen am Flussufer. Die Gründe sind diffus. Simon Wälti

Für Bernerinnen und Berner ist das Schwimmen in der Aare beinahe eine Glaubensfrage. Foto: Nicole Philipp

Vor zehn Tagen platzierte die Tourismusorganisation Bern Welcome auf ihrem Facebook-Account Tipps für ein «echtes Berner Lebensgefühl». Darunter den Eintrag «Die Aare für (wasserscheue) Genussmenschen». Klickt man auf den Link, sieht man die menschenleere Aare und die Dampfzentrale und liest: «Spazieren, Gelati-Schlecken und Kultur erleben – in Bern muss man keine Wasserratte sein, um die Aare in vollen Zügen zu geniessen.» Noch vor den Tipps folgt die Warnung der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft (SLRG), das Schwimmen in der Aare empfehle sich nur für geübte Schwimmerinnen und Schwimmer und erfolge auf eigene Gefahr.