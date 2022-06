Kantonswechsel von Moutier – Bern will klare Verhältnisse Der Kanton Bern soll die Gemeinde Moutier erst dann zum Jura ziehen lassen, wenn die vermögensrechtlichen Verhandlungen zwischen den Kantonen abgeschlossen sind.

Das Jura-Wappen am Bahnhof Moutier. Die Kleinstadt im Berner Jura wechselt zum Kanton Jura. Foto: Keystone (Archiv)

Mit 126 zu 6 Stimmen überwies das Kantonsparlament am Dienstag einen Vorstoss von Etienne Klopfenstein (SVP/Corgémont) in der Form des Postulats: Er verlangt, dass die vermögensrechtlichen Angelegenheiten sauber geregelt sind, bevor der Wechsel Moutiers vom Kanton Bern zum Kanton Jura vonstatten gehen könne. Das Postulat blieb unbestritten, eine Debatte gab es nicht. Auch Regierungsrat Pierre Alain Schnegg (SVP) verzichtete auf eine Wortmeldung.

Die Stimmberechtigten der bernjurassischen Kleinstadt Moutier haben sich im März 2021 für den Wechsel zum Kanton Jura ausgesprochen. Die Kantone Bern und Jura haben sich zum Ziel gesetzt, dass der Wechsel spätestens per 1. Januar 2026 erfolgen kann.

Der Regierungsrat zeigte sich in seiner schriftlichen Antwort auf den Vorstoss bestrebt, die finanziellen Interesse des Kantons Bern in den vermögensrechtlichen Verhandlungen mit dem Kanton Jura so gut wie möglich zu vertreten. Dabei brauche es aber auch eine gewisse Flexibilität.

SDA

