Städtische Corona-Hilfe – Bern will Betrieben nun doch selbst unter die Arme greifen Weil Bund und Kanton die Corona-Hilfen verschleppen, will die Stadt nun einen eigenen Corona-Fonds ins Leben rufen. Doch wie rasch die städtische Soforthilfe kommt, bleibt offen. Benjamin Bitoun

Weniger Gäste und nur noch bis um 23 Uhr geöffnet: Im Alten Tramdepot ist der Umsatz um 50 Prozent eingebrochen. Foto: Raphael Moser

Nun also doch: Nach monatelangem Zuwarten und Verweisen auf die erfolgte Corona-Hilfe von Bund und Kanton will die Stadt Bern krisengebeutelten Betrieben mit städtischem Geld unter die Arme greifen. Das ist das Ergebnis eines runden Tischs zur Bewältigung der Pandemiefolgen, an dem am Montag Vertreter aus Stadtregierung, Sozialpartner, Verbänden und Parteien teilgenommen haben.

Beim Gespräch habe sich gezeigt, dass die rasche Schaffung eines städtischen Notunterstützungsfonds ein breit mitgetragenes Anliegen von Parteien und Verbänden darstelle, schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung. Das hätte die Stadtregierung eigentlich wissen können: Schliesslich hat der Berner Stadtrat bereits im August 2020 einen SP-Vorstoss zur Schaffung eines Corona-Fonds mit grosser Mehrheit verabschiedet. Am vergangenen Freitag bekräftigte die SP ihre Forderung nach einem mit 7 Millionen Franken geäufneten Hilfsfonds nochmals (der Betrag liegt innerhalb der Kompetenz des Stadtrats). Und auch die FDP forderte bereits Ende Oktober einen runden Tisch zu dem Thema.