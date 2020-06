Widerstand gegen Sparpaket – Bern-West kämpft für Integrationsangebote Die Sparpläne des Gemeinderats bedrohen soziokulturelle Angebote existenziell. Besonders betroffen wäre Bern-West – doch der Stadtteil wehrt sich. Christoph Hämmann

Reger Betrieb im Mütterzentrum Bern-West: Die Institution verzeichnet jährlich mehr als 17’000 Besuche. Foto: PD

Im Forum der Quartierkommission Bümpliz-Bethlehem (QBB) ging es am Montagabend gleich mehrfach um den Unterschied zwischen existenziellen Grundbedürfnissen und sogenannten Nice-to-haves, also Dingen, die durchaus hübsch wären, wenn man sie sich leisten könnte. Solche sind in der Stadt Bern für die nächsten paar Jahre tabu: Auf das Defizit 2019 folgte die Corona-Krise, der Gemeinderat schnürte hektisch für das laufende und das nächste Jahr zwei erste Sparpakete.