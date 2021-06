Stadt Bern hilft aus – Bern Welcome wegen Coronakrise in Geldnot Die Stadt Bern muss Bern Welcome mit einer Million Franken unter die Arme greifen. Die Tourismusorganisation geriet wegen der Pandemie in einen Liquiditätsengpass.

Der stark auf Geschäftsreisende ausgerichteter Stadtberner Tourismus hat während der Coronapandemie besonders gelitten. Nun muss die Stadt der Tourismusorganisation Bern Welcome aus einem Liquiditätsengpass helfen. Fotos: Keystone/Lukas Lehmann

Die Stadtberner Tourismusorganisation Bern Welcome steckt wegen der Coronapandemie in einem Liquiditätsengpass. Nun springt die Stadt mit einem Überbrückungskredit von rund einer Million Franken in die Bresche.

Der Liquiditätsengpass entstand wegen noch offener Fragen rund um die Härtefallhilfe des Bundes. Konkret ist umstritten, ob die Beteiligung der Stadt Bern an Bern Welcome ein Ausschlussgrund für Härtefallhilfen ist.

Das von der Stadt gewährte zinslose Darlehen dient laut Mitteilung des Gemeinderats «allein der Sicherstellung der Zahlungsbereitschaft der Organisation».

Der Berner Tourismus ist stark von Geschäftsgästen für Kongresse, Events und Meetings abhängig. Sie machen laut Mitteilung rund 75 Prozent der Wertschöpfung aus. Seit dem Ausbruch der Pandemie ist dieser Bereich fast komplett zum Erliegen gekommen.

Insgesamt sind die Einnahmen von Bern Welcome in den letzten zwölf Monaten um mehr als 70 Prozent eingebrochen. Die Organisation musste ein Sparprogramm in die Wege leiten. Mittlerweile seien strukturelle Kostensenkungen von gegen 2,5 Millionen Franken erzielt worden, schreibt der Gemeinderat weiter.

Vor diesem Hintergrund habe sich die Stadtregierung für ein Überbrückungsdarlehen entschieden. Dieses hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Es muss zurückbezahlt werden, wenn Bern Welcome Geld vom Bund oder Kanton erhält.

Wegen der zeitlichen Dringlichkeit hat der Gemeinderat das Darlehen auf der Basis des Dringlichkeitsrechts gesprochen.

sda/tag

Fehler gefunden?Jetzt melden.