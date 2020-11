Vier Abgänge innert sechs Monaten – Bern Welcome verliert mehr als die halbe Geschäftsleitung Die hohe Fluktuation in der Chefetage von Bern Welcome nimmt kein Ende. Von vier abtretenden Geschäftsleitungsmitgliedern ist mindestens eines entlassen worden. Christoph Hämmann

Ende Februar 2018 präsentierte die Spitze von Bern Welcome ihr neues Konzept: CEO Martin Bachofner, Präsident Marcel Brülhart und Sabrina Jörg, Leiterin Events. Bald ist von den drei nur noch Brülhart an Bord. Foto: Christian Pfander

Bern Welcome kommt nicht zur Ruhe. Gut drei Jahre nach ihrer Gründung leidet die neue Berner Tourismusorganisation natürlich unter Corona. Doch auch das Stühlerücken in der Geschäftsleitung nimmt kein Ende, wie Recherchen dieser Zeitung zeigen. Jüngstes Beispiel: Sabrina Jörg, Leiterin Events, die Bern Welcome Ende Jahr verlässt.

Auf die Anfrage, ob es sich um eine Entlassung handelt, antwortet Geschäftsführerin Manuela Angst ausweichend: Aufgrund der aktuellen Situation habe man im Budgetprozess «die bestehende Matrix-Organisation und Prozesse» überprüft. «So werden nicht alle Abgänge einfach ersetzt, sondern zuerst intern geschaut, wie wir dies optimal lösen können.»