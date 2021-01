Berner Tourismusförderung – Bern Welcome hat wegen Corona zehn Stellen abgebaut Die Berner Tourismusorganisation Bern Welcome zieht wegen Corona ein hartes Sparprogramm durch. Das Unternehmen hat fast jede dritte Stelle gestrichen. Stefan Schnyder

Der Zytglogge in Bern am 26. Januar um 12 Uhr: Touristen sind keine zu sehen. Foto: Christian Pfander

Corona hat den weltweiten Tourismus praktisch zum Stillstand gebracht. Das wirkt sich auch auf die Tourismusorganisation in der Region Bern aus. «Die Pandemie hat Bern Welcome hart getroffen», sagt Verwaltungsratspräsident Marcel Brülhart. Bern Welcome ist für die Vermarktung der Stadt und der Region Bern, des Emmentals, des Oberaargaus und des Gantrischgebiets zuständig.

Die Planung für das Jahr 2020 sah ein Budget von 8 Millionen Franken und einen Personalbestand von 36 Mitarbeitern vor. Unter diesen Rahmenbedingungen trat die Bern-Welcome-Chefin Manuela Angst im Januar 2020 ihren Job an. Doch dann kam Corona.