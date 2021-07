Hochwasserschutz wird aufgebaut – Bern wappnet sich für mögliche Überschwemmungen Schutz und Rettung Bern baut seit 15 Uhr entlang der Aare die Beaver-Schläuche auf – als Vorsichtsmassnahme mit Blick auf die angekündigten Gewitter. UPDATE FOLGT

Am frühen Samstagnachmittag wurde bereits die «Kralle» im Berner Mattequartier installiert, mit der Baumstämme und Schmutz aus dem Rechen bei der Matteschwelle entfernt werden können. Foto: Twitter/@mattequartier

Die Aare ist randvoll. Gut 400 Kubikmeter Wasser pro Sekunde werden aktuell an der Station Schönau gemessen. Das ist nicht mehr weit weg von der Hochwassergrenze. Aktuell gilt Gefahrenstufe 2. Und für Samstagabend sowie Sonntag sind weitere, lokal teils heftige Gewitter angekündigt. Zudem sind die Schieber des Hochwasser-Entlastungsstollens in Thun defekt. Die Abflussmenge aus dem Thunersee lässt sich nur beschränkt regulieren.

Deshalb hat Schutz und Rettung Bern mit Vorbereitungsarbeiten für den Hochwasserschutz begonnen. Im Gebiet Altenberg/Matte/Marzili/Dählhölzli werden seit 15 Uhr vorbeugend die Beaver-Sperren aufgebaut. Sämtliche Fahrzeuge müssen aus dem Gebiet Matte/Altenberg entfernt werden. Die Zugangsstrassen werden gesperrt. Aktuell bestehe noch keine Gefahr, betont ein Sprecher von Schutz und Rettung Bern. Neben dem Aufbau der Beaver-Schläuche wurde auch ein Kran in die Matte bestellt, um allenfalls Schwemmholz zu entfernen.

Auch im Berner Oberland bleibt die Lage angespannt. Für den Brienzersee galt die Gefahrenstufe 2, für den Thunersee die Gefahrenstufe 3. Dort fehlten gerade noch vier Zentimeter bis zur Hochwassergrenze, im Brienzersee 38 Zentimeter und im Bielersee 75 Zentimeter.

Der Seepegelmessstand beim Campingplatz in Thun Gwatt zeigte am Freitagabend, dass bis zur Schadensgrenze nur noch wenig fehlt. Foto: Patric Spahni

Die Polizei riet auf Anfrage davon ab, sich in der Nähe von Gewässern aufzuhalten – insbesondere am Thunersee und Brienzersee sowie an der Aare.

Bis auf weiteres gesperrt bleibt aufgrund der instabilen geologischen Lage wegen der Regenfälle der letzte Tage die Kantonsstrasse zwischen Gunten und Merligen am rechten Thunerseeufer.

