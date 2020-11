Wahlen in der Stadt Bern – Bern wappnet sich für die Auszählschlacht Rekordzahlen bei der frühen Briefwahl, eine hohe Stimmbeteiligung und nur halb so viele Wahlhelferinnen: Corona stellt die Stadt Bern am Wahlwochenende vor grosse Herausforderungen. Benjamin Bitoun

Angestellte der Stadt bereiten in der Sporthalle Weissenstein die Stimmzettel für die Auszählung vom Wochenende vor. Foto: Barbara Héritier

Fiebermessen am Eingang, orange Abstandslinien am Boden, weitläufig verteilte Stimmkuverts und dazu jede Menge Desinfektionsmittel und Wegwerfmasken: So geht Stimmenzählen in Zeiten von Corona – und ein Augenschein vor Ort zeigt: Die Berner Wahlzentrale, die Sporthalle Weissenstein, ist hergerichtet für diese besondere Wahl vom Sonntag.

Bereits jetzt zeigt sich: Ähnlich wie schon bei den US-Wahlen zeichnet sich auch in der Stadt Bern aufgrund von Corona ein Rekord bei der frühen brieflichen Stimmabgabe ab. «Bis Freitagmorgen sind bereits rund 42’800 briefliche Stimmabgaben eingegangen», sagt die Berner Vizestadtschreiberin Monika Binz. Dies entspreche einem Anteil von knapp 50 Prozent der in der Stadt Bern Stimmberechtigten. Vor vier Jahren waren es zur gleichen Zeit über 7000 Stimmabgaben weniger. «Die Aufrufe zur brieflichen Stimmabgabe haben offenbar Wirkung gezeigt», so Binz.