Ein Lette für den SCB – «Daugavins erfüllt alle Kriterien» Die erste offizielle Amtshandlung von SCB-Sportchef Andrew Ebbett ist die Verpflichtung des 33-jährigen Angreifers Kaspars Daugavins. Reto Kirchhofer

Vor zwei Wochen noch als Captain Lettlands an der WM, bald als neuer Ausländer beim SCB: Kaspars Daugavins. Foto: AFP

Es war vor 15 Jahren, Andrew Ebbett stand vor dem Wechsel in die National Hockey League. Der Kanadier, 24-jährig, spielte in der AHL bei Binghamton gross auf. Gegen Ende der Saison 2006/2007 stiess ein 19-jähriger Lette aus dem kanadischen Junioreneishockey zu Ebbetts Team. Sein Name: Kaspars Daugavins. Mittlerweile ist Ebbett Sportchef beim SC Bern – er hat in dieser neuen Rolle soeben den Stürmer Daugavins für zwei Jahre verpflichtet. «Es gibt manchmal verrückte Wege, wie sich ein Kreis schliesst», sagt Ebbett.

Etliche ausländische Spieler waren jüngst mit dem SCB in Verbindung gebracht worden. Es handelte sich vornehmlich um schwedische Akteure; beispielsweise Colorados Carl Söderberg. Nun aber wird ein Lette zum Team des neuen Trainers Johan Lundskog stossen.

Daugavins, mittlerweile 33, kam 2013/2014 für Servette in der National League auf über einen Punkt pro Partie. Seither hat er in Russland gespielt, zuletzt bei Podolsk (58 Partien, 49 Punkte). «Daugavins erfüllt alle Kriterien: Er kann Center und Flügel spielen, ist ein guter Läufer, ein zuverlässiger Skorer. Ich bin froh, konnten wir ihn verpflichten», sagt der SCB-Sportchef. Zuletzt führte Daugavins das lettische Nationalteam an der Heim-WM in Riga als Captain. Er fiel im Verlauf des Turniers aber verletzt aus.

(Noch) kein Schweizer Transfer

Somit stehen beim SCB für die kommende Saison drei ausländische Stürmer unter Vertrag: Daugavins sowie die Kanadier Dustin Jeffrey und Cory Conacher. Ob der vierte Ausländer ein Verteidiger sein wird? Jedenfalls stehen Stand heute erst sieben Abwehrspieler im Kader.

Auch auf dem Markt der Schweizer Spieler ist einiges in Bewegung – jedoch nicht in Bezug auf den SCB. Dem Berner Verteidiger Yannick Weber hat der Club kein Angebot unterbreitet (Ebbett: «Der Transfer hätte in unserer jetzigen Situation nicht gepasst»). Und Stürmer Gaëtan Haas, SCB-Meisterspieler 2019, hat dem Berner Sportchef früh klargemacht, dass die Rückkehr nach Biel Priorität haben wird. «Wir haben zusammen gesprochen. Ich spürte rasch, dass es ihn nach Hause zieht», sagt Ebbett.

Nicht ganz vom Tisch ist die Rückkehr von Marco Müller (Ambri). Angreifer Timothy Kast (zuletzt bei Servette) wird Ende Juli in Bern ein «Try-out» absolvieren. Zudem wechselt Léo Girod (Lausanne) für zwei Jahre als Videocoach und Datenanalyst zum SCB.

