Der SCB kommt nicht vom Fleck – Bern verliert das Spiel, Pestoni – und Brithén? Der Tabellenletzte unterliegt den ZSC Lions nach schwachem Schlussdrittel 3:6. SCB-Schwede Ted Brithén könnte den Club vorzeitig verlassen. Reto Kirchhofer

Jubel beim ZSC (Teemu Rautiainen und Dominik Diem), der SCB mit Verteidiger Thomas Thiry ist am Boden. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Glück und Pech waren im Schlussdrittel enge Begleiter von Colin Gerber. In der 48. Minute verpasste der junge Berner Verteidiger bei einem Blockversuch den Puck um Haaresbreite, fälschte den Schuss Sven Andrighettos gar noch leicht zum 2:4 ab. Ein paar Augenblicke später liess sich ZSC-Goalie Ludovic Waeber von einem Abschluss Gerbers erwischen. Es handelte sich um das erste Saisontor des 22-jährigen Burgdorfers.

Beide Szenen waren letztlich Makulatur: Die ZSC Lions setzten sich im dritten Vergleich mit dem SC Bern innert acht Tagen 6:3 durch. Die kriselnden, personell dezimierten Berner verloren zudem ihren Angreifer Inti Pestoni.

Ebendieser Pestoni hatte für einen der seltenen Glücksmomente aus SCB-Optik gesorgt. Im Startdrittel prallte ein Passversuch Johann Morants vom Schlittschuh des Tessiners vors ZSC-Tor. Tristan Scherwey übernahm und scheiterte, Pestoni war für den Abpraller zur Stelle.

Beim nächsten Einsatz verkantete der Flügel nach einem Zweikampf, es zog ihm die Schlittschuhe auseinander. Er versuchte es noch einmal, kehrte danach nicht mehr aufs Eis zurück.

Die 3 Infos einblenden Alain Berger

Der Flügel könnte am Sonntag gegen Davos sein Comeback geben – sofern die Verletzung ganz ausgeheilt ist. Tags darauf werden Neuenschwander, Sterchi und Zryd ins Team zurückkehren. Dominik Diem

Die meisten Spieler hätten nach dem Querpass Willy Riedis den Abschluss gesucht. Doch Diem legte mutig (oder verspielt) nochmals in die Mitte und komponierte somit das wunderbare 2:2 durch Raphael Prassl. Philip Wüthrich

Zuletzt hatte Tomi Karhunen vier Ernstkämpfe de suite bestritten. Gegen den ZSC kehrte Youngster Wüthrich ins Tor zurück. Er parierte 27 der 33 Schüsse.

In der 25. Minute ging das Heimteam dank des Powerplay-Treffers von Captain Simon Moser 2:1 in Führung. Letztlich sorgten aber die Zürcher in Überzahl für die Differenz: Ihre Powerplay-Quote im Schlussdrittel lag bei 100 Prozent – drei SCB-Strafen, drei ZSC-Tore.

Was passiert mit Brithén?

Bei den Bernern verpasste der Schwede Jesper Olofsson einmal mehr beste Chancen – etwa in jener Szene, als er nach einem Fehler Maxim Noreaus in bester Position den Puck auf den Stock kriegte und an Waeber scheiterte. Olofsson steht bei erst einem Saisontreffer für den SCB. Sein Landsmann Ted Brithén könnte nach seiner Verletzung in Bälde zurückkehren. Doch es stellt sich die Frage: Wie viele Partien wird der Mittelstürmer noch für die Berner bestreiten?

Am Freitag verkündete die schwedische Zeitung «Expressen», Brithén habe sich mit seinem Stammclub Rögle auf einen langfristigen Vertrag ab nächster Saison geeinigt. Pikant ist: Der Kontrakt des Angreifers mit Bern läuft erst im Frühling 2022 aus.

Kehrt Brithén nach dieser Saison nach Schweden zurück? Dem Vernehmen nach könnte der Abgang gar noch früher erfolgen. Die Corona-Einschränkungen, das Chaos unter Ex-Trainer Don Nachbaur, Unruhen auf und neben dem Eis: Sein erstes Abenteuer im Ausland hat sich der 30 Jahre alte Nordländer mit Sicherheit anders vorgestellt. Eine zeitnahe Trennung ist zumindest nicht ausgeschlossen.

Das Telegramm Infos einblenden SC Bern – ZSC Lions 3:6 (1:1, 1:1, 1:4) Tore: 2. Lasch (Sigrist, Geering) 0:1. 10. Pestoni (Scherwey) 1:1. 25. Moser (Jeffrey, Praplan/PP) 2:1. 34. Prassl (Diem, Riedi) 2:2. 43. Lasch (Rautiainen, Sigrist/PP) 2:3. 48. Andrighetto (Noreau, Lasch/PP) 2:4. 51. Rautiainen (Diem, Noreau) 2:5. 53. Colin Gerber (Moser, Sopa) 3:5. 59. Geering (Hollenstein, Bodenmann/PP) 3:6. Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen Bern, 2-mal 2 Minuten gegen Zürich. Bemerkungen: Bern ohne Berger, Brithén, Rüfenacht, Sciaroni (alle verletzt), Neuenschwander, Sterchi, Untersander, Zryd (alle krank). Zürich ohne Chris Baltisberger, Blindenbacher, Flüeler, Krüger, Pettersson, Roe (alle verletzt).

Die weiteren Spiele

Der EVZ hat sich rehabilitiert. Nachdem der Leader am Dienstag gegen Biel auf dem Weg zur 4:5-Niederlage nach Penaltyschiessen einen 4:0-Vorsprung verspielt hatte, schlug er die SCL Tigers drei Tage später 3:1. Zum Matchwinner wurde Nationalstürmer Gregory Hofmann, der in der 42. Minute sein 16. Saisontor erzielte.

Lausanne meldete sich nach knapp einwöchiger Quarantäne erfolgreich zurück und schlug die Rapperswil-Jona Lakers mühelos 4:1, während Davos zu Hause gegen Servette mit demselben Resultat verlor. Die Bündner lagen nach zwei Dritteln bereits 0:4 zurück, Noah Rod hatte doppelt getroffen für die Genfer.

Lugano kam derweil zum achten Sieg in Folge. Die Tessiner bezwangen Fribourg 3:2 nach Verlängerung, Tim Heed entschied die Partie eine Sekunde vor dem Ende der Overtime.