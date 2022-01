Verwaltung denkt an Minderheiten – Bern und das Gender*chen In der «BE-Post» fragt sich Markus Dütschler, ob der Genderstern der Stadtberner Verwaltung alle Probleme löst. Versäumen Sie nicht diese Folge – und reden Sie mit! Markus Dütschler

Nicht alle Menschen wollen sich auf die Kategorien männlich oder weiblich festlegen lassen. Foto: Sabina Bobst

Lieber Gemeinderat

Die Stadt Bern hat darum einen Leitfaden herausgegeben für eine diskriminierungsfreie Kommunikation. Zwar hat die fortschrittliche RGM-Stadtregierung in der Anfangszeit ihres segensreichen Wirkens anno 1994 – ist das so lange her? – die «sprachliche Gleichbehandlung der Geschlechter» in eine Weisung gepackt. 2010 wurde diese überarbeitet.