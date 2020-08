Streit auf Berner Bundesterrasse – 16-Jähriger nach Körperverletzung angehalten In der Nacht auf Samstag ist es auf der Bundesterrasse in Bern zu einem Streit zwischen zwei Gruppen gekommen. Dabei erlitt ein 17-Jähriger eine Schnittverletzung.

Auf der Bundesterrasse kam es zu einer Auseinandersetzung.

Am Samstag traf eine Patrouille der Kantonspolizei Bern um zirka 00.30 Uhr auf dem Bundesplatz in Bern eine verletzte Person an. Die Patrouille und weitere Einsatzkräfte leisteten sofort erste Hilfe am 17-Jährigen mit einer Schnittverletzung, ehe er im Anschluss durch ein Ambulanzteam ins Spital gebracht wurde.

Wie die Kantonspolizei mitteilt, war es zuvor auf der Bundesterrasse zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei grösseren Gruppierungen gekommen, wobei der Jugendliche mit einem scharfen Gegenstand verletzt wurde. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass es sich beim Tatverdächtigen um einen Jugendlichen im Alter von 16 Jahren handle. Dieser habe am Samstagabend durch die Kantonspolizei Basel-Stadt angehalten und im Laufe des Sonntags der Kantonspolizei Bern zugeführt werden können, von der er nach Befragungen am späteren Nachmittag entlassen wurde.

Nach aktuellem Kenntnisstand dürften anlässlich der Auseinandersetzung auch Messer mitgeführt worden sein. Wie genau es jedoch zu der Verletzung des 17-Jährigen gekommen war, ist weiter Gegenstand der Ermittlungen. (paj)

PD/sis