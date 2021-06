Nach Streit unter Motorradclubs – Mehr als ein Dutzend Rocker müssen vor Gericht Bald erhebt der Staatsanwalt Anklage gegen viele Mitglieder von drei Töffgangs. Beim Streit vor zwei Jahren in Belp waren Messer und eine Pistole im Spiel. Hans Ulrich Schaad

Die Polizei sucht am Tag danach nach Spuren. Foto: Susanne Keller

Am 11. Mai 2019 ging es beim Motel in Belp Steinbach drunter und drüber. Mitglieder der Motorradclubs Bandidos, Hells Angels und Broncos lieferten sich eine blutige Auseinandersetzung. Es flogen nicht nur die Fäuste. Auch Messer und Schusswaffen waren im Spiel.

Hintergrund des Streits: Hells Angels wollten offenbar verhindern, dass die Bandidos einen Ableger in der Schweiz gründen. An jenem Samstagabend feierten Bandidos-Sympathisanten in Belp eine Geburtstagsparty, die von Hells Angels und Broncos gestürmt wurde.

Polizei und Rettungskräfte rückten mit einem Grossaufgebot aus. Bilanz der Gewalteskalation: mehrere teils schwer verletzte Personen durch Schüsse und Stichverletzungen. Die Polizei hielt rund 50 Personen an und befragte sie.