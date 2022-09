Aufsteiger macht dem SCB das Leben schwer – Bern siegt dank Kloten-Goalie Metsola Der SCB fällt nach dem 3:2-Sieg gegen die Lakers in alte Muster zurück, gewinnt nach einem schwachen Auftritt immerhin in der Verlängerung. Angelo Rocchinotti

Die Entscheidung: Tristan Scherwey bezwingt Klotens Juha Metsola und schiesst Bern in der Verlängerung zum Sieg. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Mit finsterer Miene sitzt SCB-Sportchef Andrew Ebbett in der ersten Pause auf der Tribüne. 0:2 liegt sein Team im Rückstand. Gegen einen Gegner, der am Vorabend beim 0:7 von Davos überfahren wurde, dem in drei Partien bloss zwei Tore gelangen. Gegen eine Mannschaft, in welcher bisher einzig Jonathan Ang traf. Gegen den Aufsteiger!

Klotens Führung ist verdient. Trotz der Brause vom Vortag stellen die Zürcher den SCB vor Probleme, agieren mit viel Selbstvertrauen und Offensivdrang. Miro Aaltonen - er scheitert alleine vor SCB-Goalie Philip Wüthrich - und Arttu Ruotsalainen verpassen schon in den ersten drei Minuten die Führung. Es rächt sich nicht. Denn nach neun Minuten floppen die Berner doppelt.

Die 3 Infos einblenden Sven Bärtschi

Auch nach fünf Spielen steht der NHL-Rückkehrer ohne Skorerpunkt da. Gegen Kloten wird ihm zum zweiten Mal in dieser Saison ein Treffer aberkannt. Beim Saisonstart gegen Zug wegen eines Kicktors, nun wegen Torhüterbehinderung. Jonathan Ang

Der Kanadier ist der mit Abstand gefährlichste Stürmer beim Aufsteiger. Immer wieder kombiniert er sich durch die Berner Abwehrreihen und prüft Schlussmann Philip Wüthrich. Chris DiDomenico

Stärkster Berner Stürmer, schiesst ein Tor, bereitet eines vor und scheitert einmal alleine vor Metsola. Der Italo-Kanadier steht 25 Minuten auf dem Eis.

Erst kassiert das Team von Johan Lundskog eine Strafe wegen zu vielen Spielern auf dem Eis. Dann landet Ramon Untersanders Versuch, mit einem Pass übers halbe Feld in Unterzahl einen Gegenangriff einzuleiten, bei Klotens Simic. Abermals ist es Ang, der trifft.

SCB hadert mit Schiedsrichtern

Die Zürcher powern gleich weiter. Kaum angespielt, lässt Eric Faille SCB-Verteidiger Eric Gelinas wie ein Junior aussteigen, verpasst aber den zweiten Treffer. Dieser fällt, als sich Romain Loeffel eine Strafe wegen Haltens einhandelt und Kloten mit einem Mann mehr agieren kann. Simic stellt unmittelbar nach Ablauf der Strafe auf 2:0.

Wenns nicht läuft, kommt auch noch Pech hinzu. Erst scheitert Benjamin Baumgartner an der Torumrandung, unmittelbar danach wird ein Treffer von Sven Bärtschi aberkannt. Auf dem Eis entscheiden die Unparteiischen zunächst auf Tor. Doch Klotens Trainer Jeff Tomlinson nimmt die Coaches Challenge, will eine Behinderung von Benjamin Baumgartner an Klotens Keeper Juha Metsola gesehen haben. Tatsächlich berührt der Stürmer den Finnen. Der Entscheid ist allerdings nicht ganz unumstritten.

Mit Hängen und Würgen: Die Berner mit Joël Vermin drängen auf den Ausgleich. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Auch im zweiten Drittel tut sich Bern schwer. Wenigstens Torhüter Wüthrich zeigt Offensivdrang. In Unterzahl lanciert er Chris DiDomenico, der nach Doppelpass mit Baumgartner einnetzt. Dieses Mal zählt der Treffer. Doch nur Sekunden später stehen die Unparteiischen erneut im Fokus.

Mikael Nord zeigt eine Strafe an, nachdem Goloubef mit dem Stock im Gesicht getroffen wird. Doch Nord und sein Kollege Cedric Borga sind sich uneinig. Auf die Strafbank muss schliesslich keiner.

Bern kommt nun besser ins Spiel, zwingt Tomlinson zu einem Timeout. Doch das 2:2 gelingt Simon Moser erst im letzten Drittel in Überzahl. Und auch danach gibt sich der Aufsteiger nicht geschlagen, macht dem SCB das Leben weiter schwer und drückt in der Schlussphase auf den Sieg. Der SCB wirkt, als wolle er sich nur noch in die Verlängerung retten.

Das gelingt. Und dort profitiert Bern von einem Fehler Metsolas. Dieser will einen Angriff lancieren, spediert die Scheibe aber direkt auf den Stock von Tristan Scherwey. Der schiesst Bern nach einem Doppelpass mit DiDomenico doch noch zum Sieg.

Der Treffer hebt auch Ebbetts Stimmung. Bern holt sich den zweiten Sieg in Serie.



Das Telegramm Infos einblenden Kloten - Bern n.V. 2:3 (2:0, 0:1, 0:1, 0:1) 5642 Zuschauer. Tore: 9. Ang (Simic/PP) 1:0. 13. Simic (Aaltonen, Ekestahl-Jonsson) 2:0. 24. DiDomenico (Baumgartner, Wüthrich/PP) 2:1. 41. Moser (Lindberg, DiDomenico/PP) 2:2. 62. Scherwey (DiDomenico) 2:3. Strafen: 7-mal 2 Minuten gegen Kloten, 5-mal 2 Minuten gegen Bern. Bern: Wüthrich; Untersander, Zgraggen; Loeffel, Gelinas; Goloubef, C. Gerber; B. Gerber; DiDomenico, Sceviour, Moser; Bader, Baumgartner, Scherwey; Vermin, Lindberg, Bärtschi; Näf, Fahrni, Ritzmann.

