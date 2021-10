Goaliefrage beim SC Bern – Bern setzt auf Wüthrich SCB-Sportchef Andrew Ebbett ist mit seinen Torhütern Daniel Manzato und Philip Wüthrich «sehr zufrieden». Die Situation auf dem Goaliemarkt sorgt für Dringlichkeit. Reto Kirchhofer

Berns Goalie der Zukunft? Philip Wüthrich. Foto: Keystone

Wer steht beim SC Bern nächste Saison im Tor?

Zugegeben: Es ist etwas gar früh, diese Frage Mitte Oktober zu stellen. Doch in der National League dreht das Torhüterkarussell sich bereits jetzt – wobei Agenten, Sportchefs und Journalisten nicht ungern zusätzlichen Schub verleihen.

Fakt ist: Zwischen den Pfosten gibt es beim SCB zurzeit keine Probleme. Philip Wüthrich und Daniel Manzato parieren über 93 Prozent der Schüsse. Sie harmonieren als Duo. Vorab, dem 23-jährigen Wüthrich stehen die grossen Prüfungen freilich noch bevor – vor allem jene, in der entscheidenden Phase einer Meisterschaft performen zu «müssen».

Aber eben: Das Karussell dreht. Wobei sich auch das Bild des Dominos anbietet, welches in Gang kommen wird, sobald der erste Stein fällt – respektive ein umworbener Torhüter unterschreibt.

In Langnau beispielsweise wollen sie bald Klarheit schaffen, ob Ivars Punnenovs verlängern wird. Sollte der Lette mit Schweizer Lizenz das Emmental verlassen, würde Wüthrich in den Fokus rücken. Wobei sich Tigers-Sportchef Marc Eichmann natürlich bereits jetzt mit dem 23-Jährigen beschäftigt. Was wiederum die Dringlichkeit für den SCB erhöht.

Tobias Rieder war nicht finanzierbar

Berns Sportchef Andrew Ebbett sagt: «Wir sind mit beiden Goalies sehr zufrieden.» Mit Wüthrich will er die Verhandlungen demnächst aufnehmen. «Philip entwickelt sich sehr gut. Wir haben viel Vertrauen in ihn.» Ebbett ergänzt, er und Wüthrich seien «auf derselben Seite». Was bedeutet: Es müsste einiges schiefgehen, sollten der SCB-Sportchef und der junge Goalie bis Ende November ihre Unterschrift nicht auf derselben Seite setzen.

Bereits signiert ist der Vertrag von Christian Thomas. Die Spielberechtigung für den 29-jährigen Kanadier ist am Mittwoch eingetroffen. Der Stürmer spielte zuletzt in Kasachstan beim KHL-Team Barys. Er wurde ausgezahlt, weshalb sich für den SCB eine preiswerte Lösung ergab. Bern hatte auch mit Tobias Rieder verhandelt. Die Verpflichtung des Deutschen (zuletzt in der NHL bei Anaheim) war nicht finanzierbar.

Fehler gefunden?Jetzt melden.