Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Bern haben den Weg geebnet: So wird die neue Festhalle einst aussehen. Projektbild: Bernexpo/zvg

Die Stadt Bern erhält eine neue Festhalle. Mit einem hauchdünnen Ergebnis hat das Stadtberner Stimmvolk Ja zu einem Ersatzbau für die alte Festhalle gesagt. Die Stadt kann den Bau nun mit 15 Millionen Franken unterstützen.

Allerdings fehlte nicht viel, und die Messebetreiberin Bernexpo und die Stadtregierung wären vor einem Scherbenhaufen gestanden. Bei einem Nein hätte nämlich nicht nur der Beitrag von 15 Millionen Franken der Stadt gefehlt, sondern auch der Kantonsbeitrag in gleicher Höhe wäre hinfällig geworden.

So wird der Aussenbereich der neuen Festhalle aussehen. Projektbild: Bernexpo/zvg

Das äusserst knappe Ergebnis ist aufgrund der Positionen der massgeblichen Parteien eine kleine Überraschung. Nur das Grüne Bündnis und verschiedene Kleinparteien aus dem links-grünen Spektrum haben sich mit einem Kleinstbudget dagegen eingesetzt. Doch offenbar haben die Argumente der Gegner verfangen. Dabei dürfte eine wichtige Rolle gespielt haben, dass die Abstimmung für die Promotoren zum wohl schlechtestmöglichen Zeitpunkt stattgefunden hat. Grossveranstaltungen scheinen in der aktuellen Pandemie etwa so weit weg zu liegen wie ein Titel der Schweiz an einer Fussball-WM. Viele Leute haben derzeit andere Sorgen als den Bau einer Festhalle.