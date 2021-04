Zweites Playoff-Spiel – Bern schlägt Zug in jeder Beziehung Der SC Bern gleicht die Viertelfinalserie gegen Zug aus. Das Team von Mario Kogler dominiert den Qualifikationssieger und gewinnt 6:2. Reto Kirchhofer

Zugs Leonardo Genoni ist bedient: Er musste sich von seinen früheren Teamkollegen fünfmal bezwingen lassen. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Es ist angerichtet. Bern gewinnt das zweite Viertelfinalspiel gegen Zug 6:2 und wirft dem souveränen Qualifikationssieger in dieser Playoff-Serie definitiv den Fehdehandschuh hin. Wobei: Die Handschuhe fallen gelassen hat am Donnerstag nur ein Zuger. Doch mehr dazu später.

Es war ein beachtlicher Auftritt des SCB gegen harmlose Zuger. Bern verdiente sich den Erfolg selbst in dieser Deutlichkeit. Allerdings lief auch vieles für die Equipe von Mario Kogler. Dazu gehörte das Slapstick-Tor zum 2:1 von Jesper Olofsson. Nach dem Schuss des Schweden sorgte der Puck für allerlei Schabernack, prallte vom Stock von Nico Gross an den Helm von Livio Stadler und senkte sich hinter Leonardo Genoni ins Tor.

Den übernatürlichen Support in Form des Zufalls hätten die Berner gar nicht benötigt. Sie waren physisch besser, überraschenderweise läuferisch überlegen und hielten die Fehlerquote tief. Letzteres war bei den Zugern überhaupt nicht der Fall. Verteidiger Dominik Schlumpf spielte nach einem Bully in der eigenen Zone einen fahrigen Pass zur Mitte, der SCB profitierte in der Person Cory Conachers. Der Kanadier traf ebenso sehenswert ins hohe Eck wie später Dario Simion auf der anderen Seite. Nach Olofssons Billard-Treffer erhöhte Ramon Untersander vor der ersten Pause auf 3:1. Im Startdrittel hatten ausserdem Calle Andersson, Inti Pestoni und Mika Henauer ausgezeichnete Möglichkeiten vergeben.

Die vielen Geschenke der Zuger

Wie würde Zug – die Zentralschweizer traten ohne den angeschlagenen Captain Raphael Diaz an – reagieren? Vorerst mit Strafen, danach mit einer schier unglaublichen Leichtsinnigkeit. Der EVZ spielte in Unterzahl, Jérôme Bachofner zudem ohne Stock. Obwohl Bern in Puckbesitz war, lief der Stürmer zur Bande, um sich ein neues Arbeitsgerät zu holen. Der SCB durfte sich für einen Moment mit fünf gegen drei Feldspieler versuchen. Vincent Praplan, Tristan Scherwey und André Heim nutzten die Grosszügigkeit zum 4:1.

Noch ein Zuger Geschenk gefällig? Mit dem Klang der zweiten Sirene wollte Justin Abdelkader noch ein Zeichen setzen. Er nahm sich Praplan vor und entledigte sich der Handschuhe. Somit war für ihn die Partie wegen Faustkampf und automatischer Spieldauerdisziplinarstrafe vorbei. Nachzutragen gilt es den Sieger: Praplan wuchs zwar in Siders neben der Eishalle und nicht neben einem Schwingplatz auf, dennoch wuchtete der SCB-Angreifer den US-Amerikaner mit einem angedeuteten «Hüfter» auf den Rücken.

Im fälligen Powerplay reüssierte erneut Untersander. Grégory Hofmanns 2:5 war nur noch Kosmetik, wobei sich die Begegnung für die Zuger nicht mehr schönfärben liess.

Der Viertelfinal ist jedenfalls lanciert. Der SCB scheint im richtigen Moment zu liefern. Trainer Kogler wird das ebenso mit Genugtuung registrieren wie die Aussicht, wonach sich für ihn doch noch ein Türchen im Trainerstab eines National-League-Teams öffnen könnte. Der EHC Biel befasst sich dem Vernehmen nach mit dem Österreicher. Im Seeland wird nach dem Abgang von Assistenztrainer Anders Olsson (nach Norwegen zu Stjernen) ein Platz frei.

Das Telegramm Infos einblenden SC Bern - EV Zug 6:2 (3:1, 1:0, 2:1) Tore: 8. Conacher (Zryd, Jeffrey) 1:0. 11. Simion (Klingberg, Kovar) 1:1. 16. Olofsson (Heim, Untersander) 2:1. 19. Untersander (Olofsson, Heim ) 3:1. 27. Heim (Scherwey, Praplan/PP) 4:1. 44. Untersander (Zryd, Pestoni/PP) 5:1. 52. Hofmann (Alatalo, Kovar/PP) 5:2. 58. Andersson 6:2. Strafen: 9-mal 2 Minuten gegen Bern. 6-mal 2 plus 5 (Abdelkader) plus 10 (Zgraggen) plus 20 (Abdelkader) gegen Zug. Bemerkungen: Bern ohne Blum, Rüfenacht, Sciaroni (verletzt), Burren, Jeremi Gerber (überzählig). – Zug ohne Albrecht, Diaz, Thürkauf (verletzt), Luca Hollenstein, Thorell (überzählig).

