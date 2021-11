Grosses Städteranking – Bern schlägt Zürich Welche Schweizer Stadt hat den bürgerfreundlichsten digitalen Schalter? Die Internetauftritte von 171 Gemeinden im Test. Armin Müller

Die Stadt Bern ist digitale Spitze: Ausblick von der Grossen Schanze auf Bern und die Alpen. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

«Willkommen in Bern», «Wie können wir Ihnen helfen?»: Wer auf der Website der Stadt Bern nach Informationen sucht, wird nicht nur freundlich begrüsst, sondern auch gut bedient. Informationen zu Schulen, Abfallentsorgung oder behördlichen Dienstleistungen sind leicht zu finden und werden in 14 Sprachen angeboten, teilweise gar mit Videos in Gebärdensprache.

Die Stadt Bern hat den besten, das heisst bürgerfreundlichsten Webauftritt von 171 untersuchten Schweizer Städten und Gemeinden mit städtischem Charakter. Das ist das Resultat des ersten «Digitalen Städtemonitors Schweiz» der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) in Zusammenarbeit mit KPMG Schweiz. Auf den nächsten Rängen folgen Zürich, Dietikon, Basel und Dübendorf.