Wegen explodierender Fallzahlen – Bern schickt Schulkinder früher in die Weihnachtsferien Die Corona-Situation verschlechtert sich zunehmend. Nun reagiert der Kanton Bern – und schliesst die Schulen drei Tage früher. Ob das reicht, ist fraglich. Carlo Senn Quentin Schlapbach

Schülerinnen und Schüler können früher in die Ferien (Symbolbild). Foto: Keystone

Der letzte Schultag der Volksschulen in diesem Jahr ist Dienstag, der 21. Dezember. Die Berner Bildungsdirektion informierte die Schulleiterinnen und Schulleiter am Nachmittag per Mail, dass die Weihnachtsferien um drei Tage nach vorne verlegt werden. Für Freitag ist eine Pressekonferenz geplant, wo auch die Öffentlichkeit informiert werden soll.

Die Berner Behörden reagieren damit auf die besorgniserregende Corona-Situation an den Schulen. Die Zahlen sind schwindelerregend. Alleine während der letzten drei Wochen steckte sich im Kanton Bern jede zwanzigste Person zwischen 10 und 19 Jahren mit dem Coronavirus an. Mittlerweile ist praktisch jede grössere Gemeinde im Kanton von einem Ausbruch betroffen.