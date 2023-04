Fusion Bern - Ostermundigen – Bern sagt Ja, Ostermundigen zögert Während sich der Gemeinderat von Bern klar für die Fusion mit der Nachbargemeinde ausspricht, will die Ostermundiger Exekutive lieber das Volk entscheiden lassen. Naomi Jones Cedric Fröhlich UPDATE FOLGT

Die Ostermundiger SVP-Gemeinderätin Aliki Panayides (v.l.n.r.) und ihr Gemeindepräsident Thomas Iten (parteilos) haben mit ihren Berner Pendants, dem Stadtpräsidenten Alec von Graffenried (GFL) und dem Finanzdirektor Michael Aebersold (SP), hart verhandelt und sind doch nicht restlos überzeugt. Foto: Franziska Rothenbühler

Der Ostermundiger Gemeinderat will sich nicht zur Fusion mit der Stadt Bern positionieren. Am Mittwochmorgen präsentierten die Verantwortlichen von Stadt und Nachbarsgemeinde das Ergebnis ihrer Fusionsverhandlungen. Ergebnis ist ein Vertragswerk, das die Verschmelzung dereinst besiegeln soll.

Ein halbes Jahr vor der Volksabstimmung lässt es der Ostermundiger Gemeinderat offen, ob er diesen Vertrag befürwortet oder ablehnt. Er empfiehlt dem Parlament lediglich, das Fusionspaket dem Volk vorzulegen. Immerhin bezeichnet er das Verhandlungsergebnis mit der Stadt Bern als «ausgewogenes Vertragswerk», das den Eigenheiten von Ostermundigen Rechnung trage.

Beinahe vier Jahre ist es her, seit das Ostermundiger Parlament seinen Gemeinderat beauftragte, den Zusammenschluss mit der Stadt zu prüfen. Was noch fehlt, ist das abschliessende Verdikt der Parlamente und vor allem der Bevölkerung.

Die Stadt Bern empfiehlt ihren Stimmberechtigten, der Fusion zuzustimmen. Sie sei eine «langfristige Investition», die sowohl Bern als auch Ostermundigen stärke, Die Stadt erhofft sich von der Fusion mehr politisches Gewicht und wirtschaftliche Dynamik für die Stadt und die Region.

Fusionierte Stadt soll effizienter werden

Im Falle der Fusion muss der neue Gemeinderat die Verwaltung der Stadt innerhalb eines Jahres effizienter gestalten. Dabei soll vor allem der Zugang zu Dienstleistungen für Gewerbetreibende und andere Anspruchsgruppen einfacher werden. So will es ein neuer Artikel im überarbeiteten Fusionsvertrag, den die Vertreter und die Vertreterin der beiden Gemeinden am Mittwochvormittag im 9. Stock des Ostermundiger Bäretowers präsentiert haben.

Ein zweiter Artikel schreibt vor, dass der Gemeinderat der fusionierten Stadt bis Ende 2026 eine neue Strategie erarbeitet. Dabei sollen Ziele in der Siedlungsentwicklung, für den Wirtschaftsstandort Bern, seine Gesellschaft und die Umwelt definiert werden. Die beiden Artikel haben die Gemeinden im Vertrag im Nachgang an die Vernehmlassung Ende letzten Jahres angefügt.

In einem nächsten Schritt befassen sich nun die Parlamente mit den überarbeiteten Fusionsdokumenten. Die Räte werden im Juni darüber beraten und sie voraussichtlich am 22. Oktober der Bevölkerung zur Abstimmung vorlegen.

Ostermundigen würde Steuern sparen, ein Wermutstropfen bleibt

Vor allem die Ostermundiger Bevölkerung würde von der Fusion profitieren (Lesen Sie hier, wie sich die Lebenskosten von verschiedenen Muster-Bürgern und -Bürgerinnen verändern könnten). Für sie würde das Leben günstiger, während die Dienstleistungen gleich bleiben oder sogar noch besser werden. Eine fünfköpfige Familie mit Kleinkindern in der Kita kann durch die Fusion das Familienbudget mit mehreren Tausend Franken pro Jahr entlasten, weil die Kita-Gutscheine der Stadt Bern höher sind als die von Ostermundigen.

Da die Steuern in Bern tiefer sind, wird auch für einen Single mit tiefem Einkommen das Leben ein wenig günstiger. Dies umso mehr, wenn er im feuerwehrpflichtigen Alter ist. Die 200 Franken Feuerwehrersatz pro Jahr werden wegfallen, weil das Berner Parlament die Pläne des Gemeinderats, eine solche in der Stadt einzuführen, abgelehnt hat (Lesen Sie mehr zur Stadtratsdebatte).

Für die Berner Bevölkerung würde sich mit der Fusion im Alltag wenig ändern. Ihre Stadt wächst um einen Stadtteil in der Grösse der Länggasse. Sie erhält zumindest in der kantonalen Politik etwas mehr Gewicht.

Ansonsten bleiben sowohl die Farbe des Abfallsacks als auch der Preis für den Eintritt in die Ostermundiger Badi oder ins Marzili gleich. Auch der Strom wird im Gebiet Ostermundigen weiterhin von der BKW und im Gebiet der heutigen Stadt von EWB geliefert und entsprechend viel kosten (Das sind die wichtigsten Punkte im Fusionsvertrag).

Einzig die Verwaltung wird ins Zentrum ziehen. Für die Gemeindeangestellten von Ostermundigen wird sich voraussichtlich am meisten verändern. Sie wechseln den Arbeitsort und müssen sich in neue Teams eingliedern. Die städtischen Angestellten werden neue Kolleginnen und Kollegen erhalten.

Insbesondere für Ostermundigens Politparteien bleibt aber der Wermutstropfen, dass Bern ihrer Forderung nach einem eigenen Gemeinderatssitz als Übergang nicht nachgekommen ist.



Naomi Jones ist Redaktorin im Ressort Bern. Sie schreibt vorwiegend über Bildung. Aber immer gerne auch über Umwelt, Politik, Themen aus der Agglomeration oder über Tagesaktuelles. Mehr Infos Cedric Fröhlich ist Jurist und Absolvent der Schweizer Journalistenschule MAZ. Er schreibt über Politik, Justiz und Gesellschaft. Zudem berichtet er aus den Gerichten. Mehr Infos @cedricfroehlich

Fehler gefunden?Jetzt melden.