Vertrag überraschend verlängert – Bern profitiert vom Publibike-Verkauf Publibike macht in Bern unter neuer Führung weiter wie bisher – trotz Verlusten. Ein Risiko für die Unternehmer, ein Glücksfall für die Stadt. Noah Fend Mathias Streit

Dank neuen Publibike-Besitzern kann die Stadt Bern eine halbe Million Franken sparen. Foto: Adrian Moser

Die Velos von Publibike sind in Bern so beliebt wie noch nie. Trotzdem ist das Tochterunternehmen der Post seit zehn Jahren defizitär. Jetzt hat die Post genug. Sie stösst Publibike ab. Drei Investoren übernehmen, darunter der bekannte Berner Velounternehmer Thomas Binggeli. Was erhoffen sie sich vom verlustreichen Unternehmen? Und wieso profitiert davon ausgerechnet die Stadt Bern?