Kommentar zu den neuen Corona-Massnahmen - Bern muss boostern, nicht bummeln

Boostern, so viel wie möglich: Impfzentrum im Shoppingcenter Westside. Foto: Franziska Rothenbühler

Wollten wir nicht wie letztes Jahr den pandemischen Ernstfall in der Adventszeit verhindern? Nun steuern wir just auf eine gefährliche Situation zu. Die Intensivstationen füllen sich mit ernsthaft Erkrankten, das Inselspital schlägt wegen Personalmangels Alarm. Und was hat die Landesregierung beschlossen? Ab Montag gilt landesweit eine ausgedehnte Masken- und Zertifikatspflicht sowie die Möglichkeit von 2-G für Betriebe und Veranstalter.

Ist das nicht zu locker und zu lässig? Im Vergleich zu den drakonischen Eingriffen in den Nachbarländern, fährt der Bundesrat die sanfte Tour. Die Botschaft ans Volk: Bitte schaut selber! Kann das aufgehen, und zu welchem Preis? Das wissen wir noch nicht. Aber schärfer muss nicht per se besser sein, die Wirkung zählt. Lieber vom Volk akzeptierte und bewährte Einschränkungen als Lockdown und Nulltoleranz. Die neu geltenden Regeln haben alle bereits intus, die Chancen sind also gross, dass sie auch befolgt werden.