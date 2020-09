Das neue Zuschauer-Ranking – Bern mit grösstem Minus, Langnau mit kleinster Kulisse Die Pandemie sorgt dafür, dass der SCB seinen Status als Zuschauerkrösus an den ZSC verlieren wird. Im Emmental sind nur noch 2700 Fans zugelassen. Reto Kirchhofer

Ende Feuerwerk: Die imposante Stehrampe in Bern ist nicht Corona-kompatibel. Foto: Christian Pfander

In der Champions Hockey League hat es der SC Bern noch nie in den Halbfinal geschafft. Dennoch schmückt er sich gerne mit dem Label «Top of Europe». In der vergangenen Saison war Bern zum 19. Mal in Folge der Club mit dem höchsten Zuschauerschnitt Europas – selbst wenn der Wert wegen des Geisterheimspiels zum Abschluss gegen Gottéron noch unter die Grenze von 16’000 fiel.