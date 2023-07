Trotz «Restrisiken» – Bern kapituliert vor Microsoft Vom einstigen Widerstand gegen Big Tech ist in der Stadt Bern nicht mehr viel übrig. Andres Marti

Microsoft-Angestellte bei der Arbeit im Büro in Kloten. Foto: Urs Jaudas

Nach Zürich, St. Gallen, Schaffhausen, Luzern und Basel setzt nun auch die Stadt Bern auf Microsoft 365. So sollen in der Stadtverwaltung künftig alle Daten der «Bürokommunikation» in der Microsoft-Cloud abgespeichert werden, wie der Gemeinderat am Donnerstag mitteilte. Die Einführung der neuen Hardware-Geräte soll bereits ab August 2023 erfolgen.