Die Schweiz im Euro-Viertelfinal – Bern ist bereit für eine Freinacht Falls die Schweiz am Freitag Spanien schlägt, dürfen Restaurants und Bars die ganze Nacht offen bleiben. Das Gleiche gälte für Halbfinal und Final. Christoph Hämmann

Public Viewing neben dem Berner Bellevue: Wenn die Schweizer weiter siegen, darf die ganze Nacht gefeiert werden. Foto: Nicole Philipp

Nach dem historischen Sieg der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft im Achtelfinal gegen Frankreich brachen am Montag manche Dämme. Bis tief in die Nacht feierten Fans in der Innenstadt, hupende Autos beziehungsweise deren Fahrerinnen und Fahrer versammelten sich zum Jubel-Corso.

Falls die Nati am Freitag die nächste Überraschung schafft und auch Spanien aus dem Weg räumt, darf in der Stadt Bern hochoffiziell gefeiert werden. «Ja, wir haben für Bars und Restaurants eine Freinacht bewilligt, falls die Schweiz den Viertelfinal gewinnt», sagt Reto Nause (Die Mitte), der städtische Direktor für Sicherheit, Umwelt und Energie.