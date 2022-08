Tagestipp: «Nachtzug nach Lissabon» – Bern in Hollywood «Nachtzug nach Lissabon» ist einer der wenigen Filme, die den Faschismus in Portugal thematisieren. Martin Burkhalter

Jeremy Irons am Bahnhof in Bern. Foto: zvg

Berns grosser kleiner Auftritt in Hollywood: In der Verfilmung von Pascal Merciers «Nachtzug nach Lissabon» stolpert Hollywoodstar Jeremy Irons über die Kirchenfeldbrücke, bevor er am Bahnhof Bern in einen Zug steigt, der ihn in ein verträumtes, nachtschattiges Lissabon bringen wird. Dort versucht er, mehr über einen geheimnisvollen Schriftsteller zu erfahren, der in seinem Buch genau den Fragen nachgeht, die ihn selbst auch beschäftigen. Einer der wenigen Filme, die den Faschismus in Portugal zum Thema haben. (mbu)

