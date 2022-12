Foto-Adventskalender, Tag 13 – Bern im Winter Der grosse Berner Fotograf Paul Senn und das verschneite Bern. René Wüthrich

Puderzuckerstadt. Foto: Paul Senn (Gottfried Keller Stiftung GKS)

Die Bilder von Paul Senn sind stets klar und überlegt. Oft wirken sie fast symbolisch, sind eindringlich. Die Bilder von Bern im Winter lassen die Stadt so aus dem Schnee auftauchen, wie man sie vielleicht noch nie gesehen hat. Bern wird ganz genau wahrgenommen und optisch auf eine fremde und anziehende Art erfasst. Bei einigen Fotos stellt sich unmittelbar eine Spannung ein, sie erzeugen beim Betrachten ein beinahe körperliches Gefühl. Der mattgraue Sandstein, das Dunkel in Torbögen, der flirrend flüchtige Schnee mit dieser alten Stadt, die schattenhaften und doch so konkreten Leute darauf, die es meistens eilig haben, oder dastehen wie Denkmäler ihrer selbst, als ob die Marktfrauen mehr wären als eben nur das Vreni und die Marie. Die Aufnahmen sind märchenhaft und doch wirken sie überaus durchdacht, souverän. Paul Senn war ein Meister seines Fachs. Die Dinge und Menschen erscheinen oft ganz wahrhaftig, vielleicht weil Senn sie ernst genommen hat, oder seine Fotografie. Genau lässt sich das nicht sagen. Aber Senns Bilder sind keine Versuche Kopien des Alltags in Bern herzustellen, blosse Dokumente. Er überzeichnet Bern, prägt ihm seine Sichtweise auf und man meint bei allen Bildern, dass sie etwas – vielleicht Verborgenes – bedeuten.

Trolleybus am Käfigturm. Nach 1940. Paul Senn, GKS

Märit auf dem Bundesplatz. Alles wurde in Körben, die auf dem Boden standen, angeboten. Paul Senn, GKS

Damals war vor dem Zytglogge noch ein Verkehrspolizist nötig. Und Vorsicht, damit man nicht rutschte. Paul Senn, GKS

Wenn es «strubusset». Ist das Münstertor hier ist mit Sandsäcken ­­­­geschützt? Paul Senn, GKS

Heiliggeistkirche und Pferdegespann im Schneegestöber. Paul Senn, GKS

An der Kreuzung Theaterplatz, Kornhausplatz und Marktgasse gab und gibt es immer etwas zu sehen. Paul Senn, GKS

Ein verdutzter Bär versinkt auf dem Münsterplatz im Schnee. Heute betrachtet er die Stadt vom Ringgenpark aus. Paul Senn, GKS

Kolonnen vor dem Casino. Paul Senn, GKS

Ist da nicht noch einer auf dem Dach? Paul Senn, GKS

Unter den Stoffbahnen hängen Hammen und Würste. Es ist Fleischmärit. Paul Senn, GKS

Marktstände haben in Bern Einzug gehalten. Sie reihen sich aneinander bis nach hinten über den Bundesplatz. Paul Senn, GKS

Zu zweit unter einem Schirmchen, ist es besser als allein. Bild aus einer scheinbar romantischen Zeit, als es noch ohne Stände gehen musste. Paul Senn, GKS

Das Velo zwischen den Tramschienen. Jemand rennt. Ein wunderbar verspieltes Wimmelbild. Paul Senn, GKS

Fast ein bisschen vergessen und gut versteckt, aber schön verschneit, das Nydegghöfli. Paul Senn, GKS

Schnee in der unteren Stadt

Was waren das für Winter – und Verkehrsverhältnisse! Nydeggstalden und Klösterlistutz waren Schlittelparadiese. Zum Schlitteln brauchte man keine Wiese und man musste gar nicht zur Stadt hinaus. photopress/key

Als Supplement präsentiert der Adventskalender heute Aufnahmen, die sich deutlich von jenen von Paul Senn unterscheiden. Leider wissen wir nicht, wer sie gemacht hat. So alte Fotos finden sich relativ oft in irgendwelchen Kisten oder unaufgeräumten Archiven und sind zum grossen Teil nicht beschriftet. Das hängt auch mit der geringen Wertschätzung zusammen, die der Fotografie entgegengebracht wurde oder welche Agenturen und Verlage den Fotos früher beimassen. Sie waren Tagesware mit sehr kurzem Verfalldatum. Aber auch Fotografen selber zweifelten am Wert ihrer Arbeit.

Am Aargauerstalden herrschten allerdings prekäre Schneeverhältnisse. photopress/key

Kinder schlitteln auf den verschneiten Strassen von Bern und laufen auf dem Läuferplatz aus. Ein kleiner Soldat ist immer dabei. photopress/key

Aber diese Auffassung war nicht ganz richtig. Denn diese alten Bilder machen bis heute Freude und sie bringen uns möglicherweise sogar zum Staunen und werfen Fragen auf. Jedenfalls, waren die Negative einmal mit anderen durcheinandergeraten, war es damit fast unmöglich geworden, aus einem Gemenge von Bildern ohne Beschriftung zu bestimmen, wer welches Bild gemacht hat. Erst moderne Agenturen und Vereinigungen versuchen sie heute zu ordnen und sorgen dafür, dass die Fotos wieder zugänglich werden und von allen betrachtet werden können.

Da kommen Berner Kinder für eine zischende Fahrt auf dem Nydeggstalden. Sind das wirklich Winterkleider? photopress/key

Beim Landhaus purzelt auf einmal alles übereinander. photopress/key

Wer nicht auf den Gurten hinauffahren mochte, fand 1942 auch in der Gerechtigkeitsgasse ausgezeichnete Schnee- und Pistenverhältnisse. photopress/key

