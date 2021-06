Als ob man in die verwinkelten Innenräume des Bundeshauses sähe und sogar ein bisschen etwas vom Wesen der Politik. Die Pandemie schwächt sich ab, Erleichterungen sind spürbar, auch wenn man noch kaum richtig daran zu glauben wagt. Rendez-vous am Bundesplatz. Lichtspektakel am Bundeshaus 2016.

Foto: Franziska Rothenbühler