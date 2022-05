Heisse Tage – Bern im frühen Sommerfieber Die Badis legten einen Senkrechtstart hin. Das sonnige Wetter treibt die Bernerinnen und Berner ins Wasser – oder aber in schattige Gärten. Lina Stalder

An einem Donnerstagvormittag ist im Marzili-Freibad noch nicht viel los. Foto: Beat Mathys

Das schöne Wetter hat Bern erreicht – mit für diese Jahreszeit ungewöhnlich hochsommerlicher Wucht. Am Donnerstagnachmittag wurde es 27 Grad warm, die Aare erreichte eine Temperatur von fast 18 Grad. Am Freitag dürfte es gar einen Hitzetag geben: Meteo Schweiz erwartet in Bern 30 Grad. Damit wird die Spitze vorerst erreicht sein: Am Wochenende soll es in Bern immerhin noch bis zu 27 Grad heiss werden.