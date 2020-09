Zeugenaufruf – Bern: Frau von Mann am Hopfenrain angegangen In der Nacht auf Freitag ist eine Frau am Hopfenrain in Bern von einem unbekannten Mann tätlich angegangen worden. Die Umstände sind unklar, es werden Zeugen gesucht.

Um zirka 1.40 Uhr am vergangenen Freitag ging die Meldung bei der Kantonspolizei Bern ein, wie diese mitteilt: Am Hopfenrain in Bern schreit eine Frau. Eine sofort ausgerückte Patrouille traf dort eine Frau an, die von Passanten betreut wurde. Ein Ambulanzteam brachte sie anschliessend zur Kontrolle ins Spital.

Die Frau sei alleine zu Fuss auf dem Heimweg gewesen, als sie von einem unbekannten Mann unvermittelt angegangen wurde. Sie habe sich zur Wehr gesetzt und lautstark auf sich aufmerksam gemacht, worauf der Täter zu Fuss die Flucht ergriffen habe. Er wird als ein zirka 30- bis 45-jähriger, 160 bis 170 Zentimeter grosser Mann von kräftiger Statur beschrieben. Zur Tatzeit trug er einen weissen Pullover, eventuell mit Kapuze.

Zeugen gesucht

Unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland hat die Polizei Ermittlungen zur Täterschaft und zum genauen Hergang aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht. Personen, die in der Nacht auf Freitag, 11. September, im Gebiet Hopfenrain/Eigerplatz verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 31 638 81 11 zu melden.

pkb/ngg